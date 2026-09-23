CJ 4DPLEX dhe Pathé Cinémas sjellin formatin SCREENX në katër salla të reja në Evropë: dy në Belgjikë, nga një në Francë dhe Holandë
Marrëveshja e re, e njoftuar sot, i jep shtysë partneritetit disavjeçar mes dy gjigantëve të kinemasë — sallat e reja me ekran panoramik 270-gradësh hapen deri në fund të vitit 2026
CJ 4DPLEX, prodhuesi kryesor botëror i formateve premium të kinemasë, dhe Pathé Cinémas, një nga operatorët më të mëdhenj të kinemave në Evropë, kanë njoftuar sot një marrëveshje të re për të sjellë katër salla të reja SCREENX në Francë, Belgjikë dhe Holandë. Dy nga sallat do të hapen në Belgjikë, ndërsa nga një në Francë dhe në Holandë, të gjitha deri në fund të vitit 2026.
Marrëveshja ndërtohet mbi një partneritet disavjeçar mes dy kompanive, që nisi me prezantimin e teknologjisë multisensoriale 4DX për publikun evropian dhe vazhdoi me hapjen e sallës së parë SCREENX te Pathé La Villette në Paris, në vitin 2018. Katër sallat e reja shënojnë fazën e radhës të këtij bashkëpunimi dhe pasqyrojnë angazhimin e të dyja palëve për kinemanë premium në Evropë.
SCREENX është formati që e çliron filmin nga kufijtë e një ekrani të vetëm: pamja zgjerohet përtej ekranit kryesor edhe në muret anësore të sallës, duke krijuar një eksperiencë panoramike 270-gradëshe që e vendos shikuesin në qendër të historisë. Secila sekuencë përzgjidhet për të pasqyruar vizionin e regjisorit, duke e kthyer çdo film në një udhëtim që vetëm SCREENX-i mund ta ofrojë.
“Evropa është një nga tregjet më dinamike dhe strategjikisht më të rëndësishme për SCREENX-in, dhe ky zgjerim i marrëveshjes me Pathé Cinémas shënon një tjetër hap të rëndësishëm në rritjen tonë”, tha Don Savant, drejtori i biznesit në CJ 4DPLEX. Ndërsa Laure de Boissard, drejtoresha menaxhuese e Pathé Cinemas, u shpreh se zgjerimi “vjen natyrshëm” nga “besimi i përbashkët në fuqinë e kinemasë premium” dhe premtoi një eksperiencë që “shkon përtej ekranit tradicional”.
Pathé është operatori lider i kinemave në Francë, Holandë dhe Zvicër dhe operon gjithashtu në Belgjikë, Tunizi, Bregun e Fildishtë, Senegal dhe Marok, me 129 kinema dhe 1,308 salla gjithsej. CJ 4DPLEX, filial i grupit korean CJ me seli në Seul, zhvillon teknologjitë immersive SCREENX, 4DX dhe ULTRA 4DX në bashkëpunim me operatorët kryesorë botërorë, nga SHBA-ja në Evropë, Azi dhe Lindjen e Mesme.
Burimi: PRNewswire — https://www.prnewswire.co.uk/news-releases/cj-4dplex-expands-screenx-presence-in-europe-through-new-agreement-with-pathe-cinemas-302886824.html
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