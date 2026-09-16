Rendimentet e bonove kalojnë 5%: fushata e Bessent po dështon dhe analistët pyesin nëse Fed-i do të ndërhyjë
Rendimentet e bonove 10-vjeçare të SHBA-së kaluan pragun 5% për herë të parë që nga viti 2007, duke e vendosur në provë fushatën e Sekretarit të Thesarit Scott Bessent për t’i ulur — dhe duke ngjallur pyetjen nëse Rezerva Federale mund të detyrohet të ndërhyjë duke blerë borxh qeveritar, pavarësisht se sot pritet ta rrisë normën e interesit.
Rritja e rendimenteve po i rrit kostot e kreditit në gjithë ekonominë amerikane dhe mund të hyjë në llogaritjet e Fed-it për politikën monetare. Por analistët besojnë se banka qendrore do të rezistojë çdo thirrje të qartë nga administrata Trump për ta “shpëtuar” tregun. Vëmendja mbi përfshirjen e mundshme të Fed-it vjen në kohën kur Bessent ka marrë një rol jashtëzakonisht aktiv në përpjekje për të zbutur rritjen e rendimenteve, që ai i konsideron jo në linjë me perspektivën ekonomike — javën e kaluar ai zgjeroi një operacion kyç të riblerjes së borxhit, por fushata po dështon.
Të martën, para një dëgjese në Kongres, Bessent e hodhi poshtë rritjen duke e cilësuar si pasojë të “çështjeve globale”. Analistët e lidhin rritjen me çmimet më të larta të naftës, pritshmërinë se Fed-i do ta rrisë normën këtë javë, konkurrencën për kapital nga shpenzimet për inteligjencën artificiale dhe shqetësimet për trajektoren fiskale të SHBA-së.
Trazirat po ngjallin pyetjen nëse Fed-it mund t’i kërkohet të blejë borxh qeveritar për të reduktuar ofertën, gjë që mund ta kufizojë ose ulë rendimentin. Por vëzhguesit e Fed-it shohin pak shanse për këtë, përveçse në rast të trazirave serioze në treg. Pyetja vazhdon megjithatë, pasi kryetari i Fed-it Kevin Warsh ka sinjalizuar gatishmëri më të madhe për koordinim me Thesarin për disa çështje. “Një nga mandatet e pashkruara të Fed-it janë kushtet financiare”, tha Rick Rieder nga BlackRock.
Shumica e analistëve bien dakord: një shtytje më e fortë nga Thesari që Fed-i të ndërhyjë e të blejë bono në sasi të mëdha për të kufizuar rendimentet është “e papranueshme” për bankierët qendrorë. “Warsh kujdeset shumë për besueshmërinë e Fed-it — dhe për të tijën”, tha Lou Crandall nga Wrightson ICAP, duke shtuar se “Thesari e ka dëmtuar besueshmërinë e tij me ndërhyrjet në treg dhe lideri i Fed-it nuk do të dëshirojë që Fed-i të thithet në këtë”.
Mark Sobel, ish-zyrtar i Thesarit dhe tani në grupin e studimit OMFIF, tha se “administrata mund të shtyjë Fed-in të angazhohet në një formë të lehtësimit sasior ose kontrollit të kurbës së rendimentit, në thelb duke kërkuar financim të lirë të buxhetit” — por si Crandall, Sobel beson se Warsh do t’i rezistojë përfshirjes.
Sot, Fed-i pritet ta rrisë normën me një çerek pike, në intervalin 3.75%-4.00%. Pjesëmarrësit e tregut besojnë se kjo mund ta ndihmojë kauzën e Thesarit, sepse do të forconte besueshmërinë e Fed-it kundër inflacionit — gjë që duhet të ndihmojë rendimentet afatgjata të ulen me kalimin e kohës. Një sondazh i Deutsche Bank i publikuar të hënën zbuloi se investitorët e shohin një rritje tani si diçka që do t’i rrisë pak rendimentet afatshkurtra, por se rendimentet afatgjata do të shkojnë edhe më lart nëse Fed-i i lë normat të pandryshuara.
Burimi: Reuters
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