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Film

«Resident Evil» i Zach Cregger e ngre horror-in drejt vitit rekord në histori: 2026 ka barazuar tashmë rekordin e vitit 2017

Suksesi i ri-xhirimit të Zach Cregger, me 60 milionë dollarë në fundjavën e hapjes dhe 108.3 milionë globalisht, e ka çuar box office-in e horror-it në 2026-ën tashmë në nivelin rekord të vitit 2017 — me tre muaj shfaqjesh ende përpara, gjinia po shkon drejt vitit më fitimprurës në historinë e saj.

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Regjisori Zach Cregger në San Diego Comic-Con 2026. Foto: PaulLim11, Wikimedia Commons, CC BY 4.0

“Resident Evil”, ri-xhirimi i shumëpritur i franshizës së njohur nga regjisori Zach Cregger, hapi fundjavën me 60 milionë dollarë në Amerikën e Veriut, duke vendosur rekord absolut hapjeje për franshizën 24-vjeçare. Në nivel global, filmi grumbulloi 108.3 milionë dollarë, sipas shifrave të Rentrak, duke shënuar një start triumfues për sagën e frymëzuar nga videolojërat e famshme.

Për të kuptuar përmasën e suksesit, mjafton një krahasim i thjeshtë: filmi më fitimprurës i mëparshëm i franshizës, “Resident Evil: Afterlife” (2010), kishte fituar 60.1 milionë dollarë brenda Amerikës në gjithë karrierën e tij kinematografike. Cregger e barazoi atë shifër në vetëm tre ditë.

Suksesi është një lajm i madh edhe për gjithë gjininë e horror-it. Sipas Entertainment Weekly, viti 2026 ka arritur tashmë rekordin e vitit 2017, kur horror-i grumbulloi 1.16 miliardë dollarë brenda SHBA-së — një rekord i vendosur falë hiteve si “It”, “Get Out” dhe “Split”. Dhe janë ende tre muaj shfaqje përpara: me këtë ritëm, horror-i po shkon drejt vitit më fitimprurës në historinë e tij.

Ndër sukseset e horror-it këtë vit renditen edhe “Obsession”, “Backrooms” dhe “Send Help”. Ndërkohë, nga tetori deri në fund të vitit vijnë tituj të tjerë të rëndësishëm: “Other Mommy” me Jessica Chastain (9 tetor), “Clayface” (23 tetor) dhe “Werewulf” i Robert Eggers (25 dhjetor), me Aaron Taylor-Johnson, Lily-Rose Depp dhe Willem Dafoe — të gjithë me potencial për ta thelluar edhe më tej rekordin.

Burimi: Entertainment Weekly

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