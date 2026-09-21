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Film

Transformers i 1986-s kthehet triumfues: rreth 4.2 milionë dollarë në katër ditë për 40-vjetorin e filmit të animuar

Ribotimi i kufizuar i "The Transformers: The Movie" u rendit i teti në box office-in amerikan, duke fituar në katër ditë pothuajse sa gjithë arkëtimet origjinale të vitit 1986 — prova se nostalgia për versionet e viteve '80 është forca më e madhe e franxhizës.

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Katër dekada pas debutimit të tij në kinema, filmi i animuar “The Transformers: The Movie” (1986) është kthyer në ekranin e madh me një ribotim në edicion të kufizuar për 40-vjetorin e tij — dhe publiku amerikan e ka pritur me entuziazëm të jashtëzakonshëm. Për fundjavën që u mbyll më 20 shtator 2026, ribotimi u rendit i teti në box office-in e Shteteve të Bashkuara, duke mbledhur rreth 4.2 milionë dollarë në vetëm katër ditë, në një numër të kufizuar sallash.

Shifra bëhet edhe më mbresëlënëse kur krahasohet me historinë e filmit: gjatë daljes origjinale në vitin 1986, ai fitoi rreth 5 milionë dollarë në total. Pra, ribotimi ka arritur brenda pak ditësh pothuajse të njëjtat arkëtime që filmi grumbulloi atëherë gjatë gjithë qëndrimit në kinema. Filmi i 1986-s mbetet legjendar mes fansave, sidomos për vdekjen dramatike të Optimus Prime (me zërin e paharrueshëm të Peter Cullen) — një moment shumë më i errët dhe emocional sesa priste publiku i vogël i asaj kohe.

Suksesi i ribotimit vjen në një moment reflektimi për të gjithë franxhizën. Pas rifillimit live-action nga Michael Bay në vitin 2007, seria ka pasur rezultate të përziera: “Bumblebee” (2018) u vlerësua nga kritikët, ndërsa “Transformers: One” (2024) u harrua shpejt nga publiku, pavarësisht pritshmërive.

Siç vëren edhe Men’s Journal, mësimi duket i qartë: nostalgia për versionet origjinale të viteve ’80 mund të jetë “Energon”-i më i mirë — burimi i vërtetë i energjisë — për të ardhmen e franxhizës. Ribotimi do të vazhdojë në kinema të përzgjedhura në Shtetet e Bashkuara deri më 8 tetor 2026, përmes Fathom Events.

Ilustrimi: Gunjan Kayarkar / Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

Burimi: Men’s Journal

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