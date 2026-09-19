«Resident Evil» i Zach Cregger mbyll të premten me 24 milionë dollarë — drejt fundjavës rekord mbi 50 milionë në SHBA
Reboot-i i Sony-t shënon startin më të mirë në historinë 24-vjeçare të franshizës dhe notat më të larta të audiencës; publiku rekomandon filmin me 70%
«Resident Evil» i regjisorit Zach Cregger po shkon drejt fundjavës më të madhe të hapjes në historinë 24-vjeçare të franshizës në kinema, pas shifrave të forta të së premtes. Sipas Deadline, filmi grumbulloi rreth 24 milionë dollarë të premten, duke përfshirë shfaqjet paraprake të së enjtes, në 3,684 kinema amerikane — duke e vendosur fundjavën në rrugën drejt të paktën 50 milionë dollarëve, me mundësi edhe më lart.
Është një tjetër rekord personal për Cregger: filmi shënon startin më të mirë vendas në karrierën e tij, duke kaluar «Weapons»-in e vitit 2025 që hapi me 43.5 milionë dollarë. Vetëm fundjava e hapjes pritet të kalojë xhiron totale në Amerikë të disa prej filmave të mëparshëm të franshizës, përfshirë filmin e parë të vitit 2002 (40.1 milionë), «Retribution» (42.3 milionë), «Final Chapter» (28.1 milionë) dhe «Welcome to Raccoon City» (17 milionë).
Publiku po e pret ngrohtësisht. PostTrak regjistroi 70% «definite recommend» (rekomandim të sigurt), me burrat mbi 25 vjeç — grupi më i madh i audiencës me 45% — që e vlerësuan më lart me 75%. Rreth 52% e biletave të natës së enjte u blenë në minutën e fundit, një sinjal i fortë i interesit spontan. Në Rotten Tomatoes, filmi mban 96% nga kritikët dhe 91% nga publiku — të dyja rekorde absolute për franshizën.
Filmi i kushtoi studios rreth 75 milionë dollarë dhe po shfaqet në sallat premium PLF dhe IMAX. Me këtë ritëm, «Resident Evil» do të bëhet filmi më fitimprurës i franshizës që në fundjavën e dytë, duke rrëzuar rekordin e «Resident Evil: Afterlife» (2010). Nota zyrtare e publikut, CinemaScore, pritet sonte — deri më tani nota më e lartë e marrë nga një film «Resident Evil» ka qenë B-ja, e arritur tri herë më parë.
Ndërkohë në box office-in amerikan, «Practical Magic 2» po shkon drejt 12–14 milionë dollarëve në fundjavën e dytë; «Spider-Man: Brand New Day» po i afrohet 944 milionë dollarëve total në Amerikë pas tetë fundjavash — filmi me të ardhurat më të larta në historinë e kinemave amerikane — ndërsa «The Odyssey» i Christopher Nolan-it kap afër 610 milionë dollarë pas dhjetë fundjavash.
Burimi: Deadline
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