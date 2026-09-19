Këshilli i Sigurimit i OKB-së dënon sulmet e Huthi-t ndaj Arabisë Saudite dhe kërkon uljen e menjëhershme të tensioneve
Në një deklaratë, Këshilli i Sigurimit dënoi "në termat më të forta" sulmet ndaj infrastrukturës civile dhe energjetike saudite, shprehu solidaritet me Riadin dhe riafirmoi të drejtën e tij për vetëmbrojtje.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka dënuar “në termat më të forta” sulmet e Huthi-t ndaj Arabisë Saudite, përfshirë goditjet ndaj infrastrukturës civile dhe energjetike, dhe ka kërkuar që grupi “të ndalë menjëherë përshkallëzimin ushtarak”.
Në deklaratën e miratuar, anëtarët e Këshillit përsëritën dënimin e tyre të mëparshëm për sulmet dhe kërcënimet ndaj transportit detar në Detin e Kuq dhe Ngushticën Bab el-Mandeb.
Këshilli i Sigurimit shprehu solidaritet me Arabinë Saudite dhe riafirmoi “të drejtën e saj të natyrshme për vetëmbrojtje” sipas së drejtës ndërkombëtare, si dhe angazhimin për unitetin, sovranitetin, pavarësinë dhe integritetin territorial të Jemenit.
Deklarata vjen në një moment përshkallëzimi të luftimeve mes Huthi-t të mbështetur nga Irani dhe koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite, që e ka zgjeruar luftën SHBA–Iran në një front të ri në Jemen dhe Detin e Kuq, me pasoja të drejtpërdrejta për furnizimet globale të energjisë.
Burimi: Al Jazeera (liveblog) — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/19/iran-war-live-trump-extends-sanctions-on-iran-houthi-supporters-in-sanaa
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.