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Ekspozita

Retrospektiva më e madhe e Arthur Jafa-së hapet më 24 shtator në New Museum: «I Am Tony»

Dy kate të muzeut të zgjeruar të Nju Jorkut i kushtohen artistit afro-amerikan që e ktheu videon e found footage në armë — nga «Love Is the Message, the Message Is Death» te «The White Album» i fituesit të Luanit të Artë të Venecias 2019.

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Arthur Jafa
Arthur Jafa në Galerie Rudolfinum, Pragë 2019 — foto: Jindřich Nosek (NoJin), CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

«Arthur Jafa: I Am Tony» hapet më 24 shtator 2026 në New Museum të Nju Jorkut dhe qëndron e hapur deri më 4 janar 2027. Është sondazhi muzeal më i madh i punës së Arthur Jafa-së i realizuar ndonjëherë, i shpërndarë në dy kate të ndërtesës së sapozgjeruar të muzeut.

Ekspozita kuratorehet nga Massimiliano Gioni (drejtor artistik) dhe Gary Carrion-Murayari (kryekurator), me asistentin kuratorial Calvin Wang. Midis veprave përfshihen dy filmat ikonikë «Love Is the Message, the Message Is Death» (2016) dhe «The White Album» (2018) — ky i fundit fitues i Luanit të Artë për artistin më të mirë në Bienalen e Venecias 2019 — krahas pikturave të reja, instalacioneve video dhe filmike në shkallë të gjerë, objekteve skulpturore e fotografike dhe punëve krejt të reja.

Arthur Jafa (lindur më 30 nëntor 1960 në Tupelo të Mississippit) u bë fillimisht i njohur në botën e kinemasë si operator (kinematograf), përpara se të pushtonte skenën e artit në vitin 2016 me «Love Is the Message, the Message Is Death» — një kolazh shtatëminutësh i montuar nga pamje të gjetura në mediat sociale, që ndërthur dhunën policore ndaj njerëzve me ngjyrë me momente feste virale, i shoqëruar nga kënga «Ultralight Beam» e Kanye West-it.

Këtë muaj, Jafa merr pjesë edhe në ekspozitën dyshe «Helter Skelter» me Richard Prince në Fondazione Prada në Venecia, e hapur njëkohësisht me Bienalen e Venecias; kuratoi ekspozitën «Less Is Morbid» në MoMA dhe është ndër marrësit e çmimit Art Basel 2026.

Në shtator, në New Museum hapen gjithashtu solo-ekspozita e parë muzeale në Nju Jork e Diego Marcon-it, me një film të porositur posaçërisht, si dhe një ekspozitë që gjurmon 500-vjeçarin e Bowery-t si kryqëzim i artit dhe kulturës.

Burimi: Artnet News / USA Art News — verifikuar edhe përmes njoftimit zyrtar të New Museum.

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