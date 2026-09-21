Rey Mysterio zbulon kartelën e plotë të Worlds Collide: përfshihen CM Punk, Penta, Dominik dhe Oba Femi
Rey Mysterio, menaxher i përgjithshëm i AAA, ka zbuluar kartelën e plotë për ngjarjen WWE Worlds Collide që do të zhvillohet më 26 shtator. Në ndeshjen kryesore, Mysterio do të bashkohet me CM Punk dhe kampionin e AAA, El Grande Americano, për një përballje trefishë ndaj Omos, Dominik Mysterio dhe J.D. McDonagh. Në kartel përfshihet gjithashtu paraqitja e Oba Femi dhe ribashkimi i Lucha Brothers (Penta dhe Rey Fenix).
Sipas Bleacher Report, kartela e plotë përfshin: paraqitjen e Oba Femi; Mr. Iguana, La Parka, Adelicious & Mascarita Sagrada kundër Mini Abismo Negro, Brad Baylor, Ricky Smokes & Myka Lockwood (me Jackson Drake); Dragon Lee kundër Jack Cartwheel; Las Tóxicas (Flammer, La Hiedra & Maravilla) kundër Fatal Influence (Jacy Jayne, Fallon Henley & Lainey Reid); një Fatal 4-Way për vendin e sfiduesit numër 1 për titullin AAA World Cruiserweight mes Axiom, Mini Vikingo, Je’Von Evans dhe E.K. Prosper; për titullin AAA Reina de Reinas La Catalina (mbajtëse) kundër Roxanne Perez; Lucha Brothers (Penta & Rey Fenix) kundër Perros del Mal (Daga & Berto) me Karmen Petrovic dhe Angel; dhe përfundimisht CM Punk, El Grande Americano & Rey Mysterio kundër Omos, Dominik Mysterio & J.D. McDonagh.
Mysterio kishte qenë në një përballje me Omos edhe në Triplemania 34 më parë këtë muaj, ku pësoi disfatë dhe kjo rezultoi në rikthimin e Omos në rosterin e AAA. Ngjarja Worlds Collide pritet të bashkojë yjet nga AAA, Raw, SmackDown dhe NXT, duke krijuar ndeshje ndër-promocione që synojnë të ngacmojnë rivalitetet dhe të tërheqin vëmendjen e tifozëve.
Zbulimi i kartelës pritet të rrisë pritshmëritë për ngjarjen dhe të sjellë takime të rëndësishme midis yjeve të WWE dhe AAA, një aspekt i theksuar edhe nga Bleacher Report.
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