Rfissa marokene — pulë me thjerrëza dhe fara helbe mbi petë msemen të grisura
Pjata festive marokene ku pula e butë me shafran dhe thjerrëzat aromatike shërbehen mbi petë të grisura që thithin lëngun e pasur.
Hyrje
Rfissa është një nga pjatat më të dashura festive të Marokut, e përgatitur tradicionalisht për gëzime familjare dhe raste të veçanta. Pulë e zier ngadalë me qepë, shafran dhe erëza të ngrohta shërbehet bashkë me thjerrëza dhe fara helbe (fenugreek) mbi një shtrat petësh msemen të grisura, të cilat thithin lëngun aromatik. Pjata hahet përreth një tabakaje të madhe të përbashkët dhe shijohet më shumë kur lëngu është i bollshëm.
Koha dhe porcionet
Koha e përgatitjes: 30 minuta, plus njomja e farave të helbes dhe thjerrëzave një natë më parë (ose të paktën disa orë)
Koha e gatimit: rreth 1 orë e 15 minuta
Porcione: 6 persona
Përbërësit
- 1 pulë e plotë rreth 1,5 kg, e ndarë në copa
- 3 qepë të mëdha, të prera hollë
- 120 ml vaj ulliri
- 1 lugë çaji kripë
- 1 lugë çaji piper i zi
- 1 lugë çaji xhenxhefil pluhur
- 1 lugë e gjysmë çaji kurkumë
- 1 lugë çaji ras el hanout
- Një majë luge fije shafrani, të njomura në pak ujë të ngrohtë
- 100 g thjerrëza jeshile ose kafe, të njomura dhe të kulluara
- 3–4 lugë gjelle fara helbe (fenugreek), të njomura një natë më parë dhe të kulluara, mundësisht të lidhura në një napë të pastër
- 1 tufë majdanoz dhe koriandër të freskët, të grirë
- Rreth 1,1–1,2 litra ujë
- 1 lugë e gjysmë çaji smen ose gjalpë
- 8–10 petë msemen (ose petë trid), për shtratin e pjatës
- Vezë të ziera, për zbukurim (sipas dëshirës)
Përgatitja
- Një natë më parë, ose të paktën disa orë përpara, njomni veçmas në ujë të ftohtë farat e helbes dhe thjerrëzat. Kullojini kur të jeni gati për gatim. Farat e helbes mund t’i lidhni në napë që të qëndrojnë veçmas në tenxhere.
- Përziejini copat e pulës me qepët, vajin e ullirit, kripën, piperin, xhenxhefilin, kurkumën, ras el hanout-in dhe shafranin e njomur. Mbulojini dhe lërini të marinohen, idealisht disa orë ose gjatë natës në frigorifer.
- Vendoseni tenxheren në zjarr mesatar dhe gatuajeni të mbuluar për 15–20 minuta, duke e përzier herë pas here, derisa të formohet një salcë e pasur.
- Shtoni thjerrëzat e kulluara, farat e helbes, majdanozin, koriandrën dhe ujin.
- Ziejeni të mbuluar në zjarr mesatar-të ulët për rreth 1 orë, derisa thjerrëzat të zbuten dhe pula të jetë gatuar plotësisht. Lëngu duhet të mbetet i bollshëm; shtoni pak ujë gjatë gatimit nëse nevojitet.
- Provoni lëngun për kripë, shtoni smen-in (ose gjalpin) dhe përziejeni lehtë që të shkrihet në lëng.
- Nëse dëshironi lëkurë krokante, nxirrini copat e pulës dhe vendosini pak minuta nën grill të nxehtë.
- Ngrohni në avull petët msemen të grisura në copa të vogla për rreth 10 minuta, derisa të jenë të nxehta dhe të buta.
- Shtrojini petët e grisura në një tabaka të madhe shërbimi.
- Vendoseni pulën mbi shtratin e petëve dhe shpërndani sipër thjerrëzat, qepët dhe pjesën më të madhe të lëngut.
- Mbani një tas ose dy me lëng mënjanë për t’ua ofruar mysafirëve në tavolinë dhe shërbejeni menjëherë, në mënyrë të përbashkët.
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