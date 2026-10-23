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Pulë

Chakhokhbili gjeorgjiane — pulë e zier me domate, qepë dhe erëza të freskëta

Gjella tradicionale gjeorgjiane ku pula skuqet pa vaj, në yndyrën e vet, dhe pastaj zihet ngadalë me domate, qepë dhe koriandër të freskët — gjithë aroma e Kaukazit në një tenxhere të vetme.

· 2 min lexim

Koha e përgatitjes: 20 minuta | Koha e gatimit: 55 minuta | Porcione: 4–6

Përbërësit

  • 1 pulë e plotë rreth 1,5 kg, e prerë në copa me lëkurë (ose 1,2 kg kofshë pule me kockë e lëkurë)
  • 4 qepë të mëdha (rreth 700 g), të prera në fije
  • 700 g domate të pjekura, të qëruara dhe të prera në kubikë
  • 2 lugë gjelle pastë domateje
  • 4 thelpinj hudhër, të shtypur
  • 1 spec djegës i kuq ose jeshil, sipas dëshirës
  • 1 tufë koriandër i freskët, i grirë
  • 1 tufë majdanoz i freskët, i grirë
  • 1 lugë çaji khmeli-suneli (përzierja gjeorgjiane e erëzave; në mungesë: koriandër i bluar)
  • Kripë dhe piper i zi, sipas shijes

Përgatitja

  1. Prisni pulën në copa mesatare, duke ruajtur lëkurën në secilën copë — lëkura mban lëngun dhe shijen gjatë gatimit. Kriposeni dhe piperoseni.
  2. Vendosni një tenxhere me fund të trashë në zjarr mesatar, PA shtuar vaj. Renditni copat e pulës me lëkurën nga poshtë, mbulojeni me kapak dhe skuqini ngadalë rreth 15–20 minuta në yndyrën e vet, duke i kthyer një herë, derisa të marrin ngjyrë të artë. Kjo skuqje “e thatë” është shenja dalluese e chakhokhbilit.
  3. Hiqini copat e pulës në një pjatë. Në yndyrën e mbetur në tenxhere shtoni qepët dhe kaurdisini në zjarr mesatar 8–10 minuta, derisa të zbuten dhe të ëmbëlsohen.
  4. Shtoni pastën e domates, përziejeni 1 minutë, pastaj shtoni domatet e prera me gjithë lëngun e tyre. Lërini të ziejnë 5 minuta.
  5. Kthejeni pulën në tenxhere, shtoni khmeli-sunelin (ose koriandrën e bluar) dhe specin djegës. Mbulojeni dhe ziejeni në zjarr të ngadaltë 30–35 minuta, derisa pula të jetë shumë e butë dhe salca të jetë trashur. Mos shtoni ujë — domatet dhe qepët japin lëngun e nevojshëm.
  6. Në fund shtoni hudhrën e shtypur dhe gjysmën e koriandrës e majdanozit të grirë. Ziejeni edhe 5 minuta, hiqeni nga zjarri dhe lëreni të pushojë 10 minuta me kapak.
  7. Shërbejeni të nxehtë, të spërkatur me pjesën tjetër të erëzave të freskëta, me bukë të freskët, oriz ose pure patatesh për të mbledhur salcën.

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