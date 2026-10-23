Chakhokhbili gjeorgjiane — pulë e zier me domate, qepë dhe erëza të freskëta
Gjella tradicionale gjeorgjiane ku pula skuqet pa vaj, në yndyrën e vet, dhe pastaj zihet ngadalë me domate, qepë dhe koriandër të freskët — gjithë aroma e Kaukazit në një tenxhere të vetme.
Koha e përgatitjes: 20 minuta | Koha e gatimit: 55 minuta | Porcione: 4–6
Përbërësit
- 1 pulë e plotë rreth 1,5 kg, e prerë në copa me lëkurë (ose 1,2 kg kofshë pule me kockë e lëkurë)
- 4 qepë të mëdha (rreth 700 g), të prera në fije
- 700 g domate të pjekura, të qëruara dhe të prera në kubikë
- 2 lugë gjelle pastë domateje
- 4 thelpinj hudhër, të shtypur
- 1 spec djegës i kuq ose jeshil, sipas dëshirës
- 1 tufë koriandër i freskët, i grirë
- 1 tufë majdanoz i freskët, i grirë
- 1 lugë çaji khmeli-suneli (përzierja gjeorgjiane e erëzave; në mungesë: koriandër i bluar)
- Kripë dhe piper i zi, sipas shijes
Përgatitja
- Prisni pulën në copa mesatare, duke ruajtur lëkurën në secilën copë — lëkura mban lëngun dhe shijen gjatë gatimit. Kriposeni dhe piperoseni.
- Vendosni një tenxhere me fund të trashë në zjarr mesatar, PA shtuar vaj. Renditni copat e pulës me lëkurën nga poshtë, mbulojeni me kapak dhe skuqini ngadalë rreth 15–20 minuta në yndyrën e vet, duke i kthyer një herë, derisa të marrin ngjyrë të artë. Kjo skuqje “e thatë” është shenja dalluese e chakhokhbilit.
- Hiqini copat e pulës në një pjatë. Në yndyrën e mbetur në tenxhere shtoni qepët dhe kaurdisini në zjarr mesatar 8–10 minuta, derisa të zbuten dhe të ëmbëlsohen.
- Shtoni pastën e domates, përziejeni 1 minutë, pastaj shtoni domatet e prera me gjithë lëngun e tyre. Lërini të ziejnë 5 minuta.
- Kthejeni pulën në tenxhere, shtoni khmeli-sunelin (ose koriandrën e bluar) dhe specin djegës. Mbulojeni dhe ziejeni në zjarr të ngadaltë 30–35 minuta, derisa pula të jetë shumë e butë dhe salca të jetë trashur. Mos shtoni ujë — domatet dhe qepët japin lëngun e nevojshëm.
- Në fund shtoni hudhrën e shtypur dhe gjysmën e koriandrës e majdanozit të grirë. Ziejeni edhe 5 minuta, hiqeni nga zjarri dhe lëreni të pushojë 10 minuta me kapak.
- Shërbejeni të nxehtë, të spërkatur me pjesën tjetër të erëzave të freskëta, me bukë të freskët, oriz ose pure patatesh për të mbledhur salcën.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.