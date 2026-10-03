Riaktivizohet vatra e zjarrit në malet e Gjinarit në Elbasan (VIDEO)
Zjarri i përmasave të mëdha ka rikthyer flakët në zonën malore, ndërsa dhjetëra forca zjarrfikëse dhe të emergjencave civile janë angazhuar në terren për neutralizimin e vatrës.
Për shkak të përmasave dhe terrenit të vështirë, ndërhyrja është përforcuar edhe nga ajri, me qëllim vënien nën kontroll të flakëve.
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