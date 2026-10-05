RIK-u përcakton 93 qendra votimi jashtë Serbisë për zgjedhjet e 25 tetorit
Komisioni Republikan Zgjedhor miratoi vendimin për vendvotimet në diasporë: 93 qendra, 12 më shumë se në zgjedhjet e 2023-it; anëtarët e opozitës kërkuan sqarime për mungesën e qendrave në Gjenevë, Lugano, Vankuver e Bukuresht
Komisioni Republikan Zgjedhor i Serbisë (RIK) miratoi sot vendimin për përcaktimin e qendrave të votimit jashtë vendit për zgjedhjet parlamentare të 25 tetorit, si dhe vendimin për oraret e fillimit dhe përfundimit të votimit në këto qendra, siç njofton RTS. Vendimi u mor në seancën e mëngjesit të së hënës, pas propozimit të Ministrisë së Punëve të Jashtme.
Kryetari i RIK-ut, Vladimir Dimitrijeviç, tha se për shkak të numrit të madh të votuesve të regjistruar jashtë vendit, numri i qendrave të votimit do të jetë 93 — krahasuar me 81 në zgjedhjet e fundit. “Tani do të kemi pra një rritje në 93 qendra votimi për shkak të numrit të madh të votuesve të regjistruar”, tha Dimitrijeviç, sipas raportimit të RTS-së, duke shtuar se në shkresën përcjellëse të MPJ-së përfshihet edhe arsyetimi se si u përcaktua propozimi.
Gjatë debatit, disa anëtarë të RIK-ut kërkuan zgjerimin e numrit të qendrave dhe kërkuan nga ministria të dhënat se sa qytetarë u regjistruan për votim për çdo qytet e shtet veç e veç. Anëtari Ivan Shebek pretendoi se, krahasuar me zgjedhjet e 2023-it, nuk ka qendra votimi në disa qytete, mes tyre Gjeneva, Lugano, Vankuveri dhe Bukureshti, dhe tha se nuk i di kriteret mbi bazën e të cilave u bënë propozimet.
Anëtari David Krstiç vuri në dukje se rritja e numrit të qendrave nuk është ashtu siç duhet të ishte, duke pasur parasysh ku u regjistruan qytetarët. Ndërsa anëtarja Marija Jovanoviç theksoi se janë hapur dy qendra të reja votimi në Australi, një në Indonezi, një në Brazil, si dhe dy qendra shtesë në Gjermani, Austri e Spanjë. “Më shumë votues, kjo është e vërtetë, por janë hapur edhe më shumë qendra votimi… është bërë një hap i madh përpara në hapjen e qendrave të reja të votimit”, tha ajo, duke shtuar se jo gjithçka varet nga MPJ-ja, por edhe nga shteti pritës ku duhet të hapen qendrat jashtë përfaqësive diplomatiko-konsullore.
Jovanoviç tha se MPJ-ja e ka dhënë propozimin e saj dhe se nuk ka arsye për të dyshuar në të, duke u bërë thirrje anëtarëve ta mbështesin dhe të votojnë pro vendimit. Vendimi vjen pas një jave tensionesh politike rreth votimit të diasporës, ku opozita akuzonte pushtetin për obstruksion, ndërsa ministri i Jashtëm Marko Gjuriq i hodhi poshtë akuzat.
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