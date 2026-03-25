Rikthehet llotaria amerikane:Kërkesë e re për pasaportë në formularin e aplikimit

Pas një ndërprerje njëvjeçare, shqiptarët do të kenë sërish mundësi të aplikojnë për programin e lotarisë amerikane, i njohur si Diversity Visa Lottery. Sipas njoftimeve zyrtare nga U.S. Department of State, këtë vit janë parashikuar disa ndryshime në proceduarat e aplikimit, me qëllim rritjen e sigurisë dhe shmangien e abuzimeve me aplikime të shumëfishta apo fiktive.
Përditësim i Programit të Vizave të Diversitetit: Kërkesë e re për pasaportë në formularin e aplikimit
Departamenti Amerikan i Shtetit (DOS) ka publikuar një rregullore të re që ndryshon kërkesat e Programit të Vizave të Diversitetit (DV Program), me qëllim forcimin e verifikimeve.
Çfarë është Programi i Lotarisë së Vizave të Diversitetit?
Programi DV ofron deri në 55,000 viza emigrimi për persona nga vende me nivele të ulëta emigrimi drejt SHBA-së. Përmes këtij programi, shtetas të huaj përzgjidhen në mënyrë të rastësishme nga një sistem kompjuterik dhe fitojnë mundësinë të aplikojnë për statusin e banorit të përhershëm në SHBA (Green Card).
Cilat janë ndryshimet kryesore?
- Kërkesa për pasaportë: Tani kërkohet një pasaportë e vlefshme dhe e pa skaduar që në momentin e plotësimit të formularit fillestar.
- Ngarkimi i skanimit: Aplikantët duhet të ngarkojnë një skanim në format JPEG të faqes së pasaportës me të dhënat personale dhe nënshkrimin.
- Bashkëshortët dhe fëmijët: Kjo kërkesë për pasaportë vlen për aplikantin kryesor; bashkëshortët dhe fëmijët duhet të paraqesin ende fotografi dhe të dhëna identifikuese.
- Tarifa e regjistrimit: Është vendosur një tarifë e re prej 1 dollar për aplikim, e pakthyeshme.
- Përditësim në formular: Termi “gender” është zëvendësuar me “sex”, ndërsa “age” është zëvendësuar me “date of birth”, për të pasqyruar më saktë të dhënat e kërkuara gjatë procesit të vizës.
A ka përjashtime?
Ka disa përjashtime të kufizuara, përfshirë aplikantët pa shtetësi, shtetas nga vende me qeveri komuniste që nuk mund të pajisen me pasaportë, ose persona që përfitojnë një përjashtim të veçantë të miratuar nga Sekretari i Sigurisë Kombëtare dhe Sekretari i Shtetit. Aplikantët që kërkojnë përjashtim duhet të paraqesin prova për shqyrtim.
Kur hyjnë në fuqi ndryshimet?
Rregullorja e re hyn në fuqi më 10 prill 2026 dhe do të zbatohet për Programin DV-2027.
Çfarë do të thotë kjo për punëdhënësit dhe aplikantët?
Koha për pajisjen me pasaportë ndryshon nga një vend në tjetrin. Prandaj, rekomandohet që aplikantët të sigurojnë sa më shpejt një pasaportë të vlefshme për të shmangur vonesa ose skualifikim nga procesi.
Kur hapen aplikimet për DV-2027?
Departamenti i Shtetit ka shtyrë hapjen e aplikimeve për DV-2027 për shkak të kërkesës së re për pasaportë dhe ende nuk ka shpallur një datë të saktë. Megjithatë, periudha e aplikimit për të përzgjedhurit mbetet nga 1 tetor deri më 30 shtator 2027.
