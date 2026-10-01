Rikthimi i Britanisë së Madhe në BE çdo ditë e bëhet më serioz
Zyrtarë të lartë të Downing Street kanë kontaktuar organizata kërkimore dhe anketuese, ndërsa po kërkojnë të testojnë mbështetjen publike për ribashkimin e Mbretërisë së Bashkuar me BE-në.
Ndihmësit e Andy Burnham kanë zhvilluar bisedime me ekspertë të BE-së në një sërë organizatash lidhur me mënyrën se si publiku do ta shihte një premtim për t’u ribashkuar, ndërsa po shtohet vrulli për përfshirjen e një premtimi të tillë në manifestin e ardhshëm të Partisë Laburiste.
Disa në numrin 10 janë të etur që të premtojnë se Partia Laburiste do të negociojë të paktën rihyrjen në bllok, diçka që Burnham ka thënë më parë se dëshiron ta shohë të ndodhë “gjatë jetës së tij”. Të tjerë janë të shqetësuar, megjithatë, se një premtim i tillë mund të ringjallë fatin e dobët politik të Nigel Farage, udhëheqësit të Reform UK.
Burnham e përdori fjalimin e tij të parë në konferencën e Partisë Laburiste si udhëheqës për të njoftuar një rishikim të opsioneve për marrëdhënien e Britanisë me Evropën dhe shtoi të mërkurën se këto opsione duhet të përfshijnë edhe ribashkimin e plotë.
Kryeministri u tha delegatëve të martën: “Brexit ka bërë më shumë dëm sesa dobi. Kështu që do të shfrytëzoj rastin rreth samitit [Mbretëria e Bashkuar-BE] për t’ju shpjeguar juve, për t’i shpjeguar vendit ato që besoj se janë opsionet e ndryshme për marrëdhënien afatgjatë të Britanisë me partnerët tanë evropianë.”
Të mërkurën, ai sqaroi se kjo do të përfshinte edhe mundësinë për t’u ribashkuar, diçka që ishte përjashtuar nga paraardhësi i tij, Keir Starmer.
Burnham i tha programit Today të BBC Radio 4: “Mund të qëndrojmë ashtu siç jemi. Ky është padyshim një opsion, nëse njerëzit mendojnë se ky është vendi i duhur për të qëndruar. Mund të shohim se çfarë ka thënë [ish-kancelari konservator] George Osborne për një bashkim doganor, mund të shohim se çfarë thanë Demokratët Liberalë në konferencën e tyre për tregun e vetëm, ose mund të shkojmë deri në fund.”
Komentet e Burnham shkaktuan gëzim mes aktivistëve pro-BE-së, të cilët argumentojnë se ribashkimi është mënyra më e mirë për të rritur normat e rritjes së Mbretërisë së Bashkuar, por edhe zemërim nga kundërshtarët politikë.
Alex Burghart, nënkryetari i Partisë Konservatore, tha: “Partia Laburiste nuk mund ta fajësojë një votë demokratike të më shumë se një dekade më parë për pasojat e vendimeve të tyre ekonomike.”
The Guardian ka mësuar se komentet e Burnham janë pjesë e një përpjekjeje më të gjerë nga Nr. 10 për të testuar konsensusin mbi ribashkimin, me synimin për përfshirjen e mundshme të një premtimi të tillë në manifestin e ardhshëm.
Zyrtarët kanë qenë në bisedime me disa organizata të shquara kërkimore dhe anketuese, të cilat kanë punuar në projekte për të plotësuar argumentet mbi ribashkimin dhe për të testuar opinionin publik.
Javën e kaluar, Instituti Tony Blair publikoi një dokument ku argumentonte se Burnham duhet të kërkojë bisedime me Brukselin për t’u bërë përsëri anëtar, por duhet ta bëjë këtë vetëm nëse Evropa zbut rregulloret e saj në sektorë që përfshijnë energjinë dhe teknologjinë.
Në të njëjtën ditë, grupi i fushatës pro-BE-së, Best for Britain, publikoi një mega-sondazh të kryer nga YouGov, duke sugjeruar se Partia Laburiste mund të dyfishonte numrin e vendeve të saj nëse do të shkonte në zgjedhjet e ardhshme duke premtuar se do të ribashkohej.
Gjatë javëve në vijim, Instituti me ndikim për Kërkime të Politikave Publike do të publikojë një dokument ku bën thirrje që vendi të ribashkohet, ndërsa Think Laburist ka shqyrtuar gjithashtu se sa e vështirë do të ishte ta bënte këtë.
Disa në Downing Street janë të inkurajuar nga sondazhet, të cilat tregojnë se premtimi për t’u rihyrë në bllok nuk bën shumë për të rritur mbështetjen për Reformën. Ata gjithashtu theksojnë se Farage sulmoi fjalimin e kryeministrit për premtimin për të ndryshuar bllokimin e trefishtë të pensioneve, në vend të komenteve të tij në lidhje me Evropën.
Gazeta The Guardian ka marrë vesh se disa në krye të qeverisë donin që kryeministri ta përdorte fjalimin e kësaj jave për të premtuar se do të fillonte punën për ribashkimin pas zgjedhjeve të ardhshme, në vend që të kryente një rishikim.
Në fund, një opsion i tillë u përjashtua sepse partia po përgatitej tashmë për një betejë për pensionet dhe nuk donte t’i jepte ndihmë Farage-it, ndërsa ai përballet me akuza për donacione me vlerë miliona paund për partinë e tij.
Nr. 10 tha se kryeministri nuk e kishte marrë kurrë në konsideratë të bënte një premtim të tillë në fjalim dhe se kjo nuk ishte përfshirë në asnjë draft të tij.
Disa besojnë se do të ishte e vështirë të bindej Brukseli, i cili është angazhuar në raunde të shumta bisedimesh rreth marrëdhënies së Britanisë me BE-në, që të nisë negociatat për ripranim.
Por, në një nxitje të madhe për mbështetësit e ribashkimit, Emmanuel Macron të mërkurën mirëpriti komentet e Burnham. “Mirë se erdhët përsëri”, tha presidenti francez në anglisht gjatë një konference për shtyp në Madrid të mërkurën.
Ai vazhdoi në frëngjisht: “Nëse britanikët duan të kthehen dhe nëse kryeministri po lëviz në atë drejtim, mendoj se ky është një lajm shumë i mirë, si për vendin e tij ashtu edhe për evropianët.”
Një zëdhënës i BE-së tha: “Mbretëria e Bashkuar është një partner i ngushtë dhe i vlerësuar i Bashkimit Evropian. Është detyrë e qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar të përcaktojë se si dëshiron të zhvillojë marrëdhënien e saj me BE-në në të ardhmen. Ne mbetemi të hapur për t’u angazhuar në opsionet që ajo mund të paraqesë.”
Gatishmëria e Burnham për të shqyrtuar të gjitha opsionet duket se është shoqëruar me një angazhim të ri mbi legjislacionin e BE-së “Made in Europe”, i cili kërcënon të përjashtojë mallrat e Mbretërisë së Bashkuar nga disa zinxhirë furnizimi në kontinent.
Nr. 10 ka kërkuar që prodhuesit britanikë të klasifikohen si evropianë për qëllimet e këtij legjislacioni, me zyrtarët që kërcënojnë të vonojnë një samit BE-MB derisa Londra të marrë sinjale se mund të ketë një marrëveshje.
Megjithatë, që nga fjalimi i Burnham, tani po flitet për mbajtjen e samitit më 20 nëntor.
Një diplomat i BE-së tha se ishte e nevojshme që axhenda e vjetër e rivendosjes së Starmer të përfundonte përpara se të fillonin bisedimet për “një rivendosje të vërtetë”, duke konfirmuar mbështetjen për një samit Britani-BE sa më shpejt të jetë e mundur.
Një diplomat i dytë tha se kishte “një ndjenjë të mirë” se Burnham tani po shqyrtonte të gjitha opsionet dhe po kërkonte një konsensus, “diçka që Brukseli ka dashur ta shohë”./The Guardian
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