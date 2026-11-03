Riorganizim në Policinë e Kosovës pas rastit të Arlinda Zekajt, ja kush u emërua në pozitat e reja
Policia e Kosovës ka konfirmuar ndryshime të shumta në strukturën udhëheqëse të institucionit, në kohën kur vrasja e Arlinda Zekajt ka vënë në qendër të vëmendjes përgjegjësinë dhe funksionimin e institucioneve të sigurisë.
Në një përgjigje për Telegrafin, Policia ka konfirmuar emërimet dhe caktimet e reja në disa pozita të rëndësishme, përfshirë zëvendësdrejtorin e përgjithshëm, Departamentin e Hetimeve, Inteligjencën dhe Analizën, Departamentin e Kufirit dhe drejtoritë rajonale.
Ndryshimet vijnë pas vrasjes së Arlinda Zekajt në Vitomiricë të Pejës, rast i cili nxori në pah shqetësime për mënyrën se si institucionet e sigurisë kishin trajtuar kërkesat e saj të vazhdueshme për mbrojtje.
Lidhur me ndryshimet, Policia ka thënë se ato janë bërë në bazë të procedurave ligjore dhe nevojave organizative.
“Policia e Kosovës (PK), bazuar në udhëzimet administrative dhe procedurat e parapara ligjore, si dhe bazuar në nevojat e plotësimit të strukturës organizative dhe planifikimeve të personelit policor, bën sistemimin/caktimin e zyrtarëve policorë në detyra/pozita të caktuara”, thuhet në përgjigje.
Ndër emërimet e konfirmuara janë:
-Kolonel Taibe Canolli-Brajshori – U.D. zëvendësdrejtor i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës
-Kolonel Afërdita Mikullofci – Drejtore e Divizionit të Trafikut Rrugor
-Kolonel Agron Rukiqi – Drejtor i Departamentit të Burimeve Njerëzore
-Kolonel Agron Nezaj – Në Zyrën për Hartimin dhe Koordinimin e Projekteve të Policisë
-Nënkolonel Fehmi Xhata – Drejtor i Departamentit të Hetimeve
-Nënkolonel Arben Paçarizi – Drejtor i Departamentit të Inteligjencës dhe Analizës
-Nënkolonel Veton Elshani – Drejtor i Departamentit të Kufirit
-Nënkolonel Kamer Jonuzi – Drejtor i Departamentit të Shërbimeve Mbështetëse
-Nënkolonel Fatmir Bajrami – Drejtor i Divizionit të Analizës
-Nënkolonel Gëzim Dibrani – Drejtor i Drejtorisë për Bashkëpunim Ndërkombëtar Policor
-Nënkolonel Jeton Rexhepi – Drejtor Rajonal i Kufirit – Lindje
-Nënkolonel Fatos Makolli – Këshilltar në Drejtorinë Rajonale të Policisë në Prishtinë
-Nënkolonel Luan Keka – Drejtor Rajonal i Policisë në Gjilan
-Major Blerim Rama – Drejtor i Drejtorisë Kundër Terrorizmit.
Kujtojmë se pas vrasjes së Arlinda Zekajt, Inspektorati Policor i Kosovës kishte ndërmarrë veprime hetimore lidhur me trajtimin e raportimeve të saj, ndërsa 11 zyrtarë policorë në Pejë janë suspenduar.
Policia, nuk ka specifikuar nëse ndryshimet e fundit në strukturën udhëheqëse janë të ndërlidhura drejtpërdrejt me rastin e Arlinda Zekajt, duke i cilësuar ato si pjesë të riorganizimit dhe nevojave operacionale të institucionit. /Telegrafi/
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.