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Ekspozita

RM i BTS bashkë-kurator në SFMOMA: koleksioni i tij personal hapet në San Francisko më 3 tetor

Lideri i BTS-së, RM (Kim Namjoon), ka bashkë-kuruar me SFMOMA-n ekspozitën “RM x SFMOMA: Between You and Me”, që hapet për publikun më 3 tetor 2026 me rreth 180 vepra nga koleksioni i tij personal dhe fondet e muzeut.

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Muzeu i Artit Modern të San Franciskos (SFMOMA) hap ekspozitën “RM x SFMOMA: Between You and Me”, të kuruar nga RM — Kim Namjoon, lideri i grupit botëror BTS — së bashku me kuratoret e muzeut América Castillo dhe Kim Hyoeun. Ekspozita hapet për publikun më 3 tetor 2026 dhe do të zgjasë deri më 7 shkurt 2027, ndërsa parapërgatitja për shtyp u mbajt më 29 shtator (ora lokale) në ambientet e muzeut, siç njofton Yonhap.

Në total ekspozohen rreth 180 vepra: rreth 140 nga koleksioni personal i RM-së dhe mbi 40 nga fondet e SFMOMA-s. Përzgjedhja vë në qendër artistët modernë dhe bashkëkohorë koreanë — mes tyre Yun Hyong-keun, Park Rae-hyun, Chang Ucchin, Kwon Ok-yeon, Kim Yun-shin dhe Do Sang-bong — ndërsa nga koleksioni i muzeut përfshihen emra si Kim Whanki, Nam June Paik, Mark Rothko, Agnes Martin, Henri Matisse, Georgia O’Keeffe, Yves Klein dhe Donald Judd. Vetë muzeu e përshkruan ekspozitën si një nga prezantimet më të plota të artit modern dhe bashkëkohor korean që janë parë ndonjëherë në Shtetet e Bashkuara, sipas faqes zyrtare të SFMOMA-s.

Pasioni i RM-së për koleksionimin e artit nisi rreth tetë vjet më parë, ndërsa propozimi për këtë projekt i erdhi nga SFMOMA para dy vjetësh — në kohën kur ai po shërbente në ushtri. Kjo është ekspozita e parë muzeale kushtuar koleksionit të tij personal dhe, njëkohësisht, bashkëpunimi i parë i SFMOMA-s me një artist K-pop, shkruan SBS Star.

Vetë RM ka shkruar tekstet e ekspozitës në koreanisht dhe në anglisht, ka incizuar audioguidën dygjuhëshe me zërin e tij dhe ka përzgjedhur personalisht muzikën që do të dëgjohet në galeri, raporton allkpop.

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