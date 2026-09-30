Sindikata e Whitney Museum cakton grevë më 5 tetor: kërcënohet retrospektiva e madhe e Roy Lichtenstein-it
Punëtorët e sindikalizuar të Whitney Museum of American Art votuan afatin e grevës pikërisht në javën e parashikimit të retrospektivës “Like New” — kërkojnë pagë bazë 71 mijë dollarë në vit.
Punëtorët e sindikalizuar të Whitney Museum of American Art në Nju Jork kanë caktuar afatin përfundimtar të grevës: duke nisur nga e hëna, 5 tetor 2026, ata do të dalin në grevë nëse nuk arrihet një marrëveshje e re kolektive me muzeun. Vendimi vjen nga anëtarët e organizuar në UAW Local 2110, siç njofton Hyperallergic, dhe përbën një përshkallëzim të madh në negociatat e vazhdueshme të punës në një prej institucioneve më të rëndësishme artistike të qytetit.
Afati i zgjedhur nuk është rastësor: ai përkon pikërisht me javën e parashikimit të retrospektivës së madhe të Roy Lichtenstein, “Like New”, e cila hapet për publikun më 11 tetor, ndërsa parashikimet për shtypin dhe anëtarët e muzeut nisin më 6 tetor. Një grevë në atë javë do të kërcënonte një prej ngjarjeve më të rëndësishme të sezonit vjeshtor në botën e artit, sipas The Art Newspaper.
Tensionet u rritën gjatë shtatorit, kur sindikatat e Whitney, Brooklyn Museum dhe American Folk Art Museum votuan autorizimin e grevës. Kontrata e parë trevjeçare e punëtorëve të Whitney skadonte në qershor 2026 — një kontratë që e kishte ngritur pagën minimale nga 17 në 24 dollarë në orë. Tani punëtorët kërkojnë një pagë bazë prej rreth 71 mijë dollarësh në vit, shumë që vlerësohet si minimumi i nevojshëm për të jetuar në Nju Jork për një të rritur beqar.
Sindikata paralajmëron se greva do të jetë pa afat, pra do të vazhdojë deri në arritjen e një marrëveshjeje, ndërsa drejtuesit e muzeut shprehen se vazhdojnë të negociojnë me besim të mirë. Nëse palët nuk gjejnë gjuhë të përbashkët brenda javës, Nju Jorku mund të përballet me grevën e parë të madhe muzeale në kulmin e sezonit artistik të vjeshtës.
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