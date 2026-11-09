Robert Duka nën akuzë në Greqi, i dyshuar si pjesë e grupit që grabiti 28 banka
Robert Duka, 50 vjeç, dyshohet se ka qenë pjesë e një grupi kriminal që grabiti 28 banka në Greqi, ndërsa bashkëshortja e tij punon në një tjetër bankë.
Robert Duka, 50 vjeç, ka qenë nën akuzë në Greqi si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal, i dyshuar për grabitjen e 28 bankave në Greqi, siç njofton Shqiptarja.com.
Ai prej ditësh mbahej nën vëzhgim nga agjentët e policisë, pasi dyshohej se po përgatitej të largohej sërish drejt Greqisë, ndërsa bashkëshortja e tij punon në një tjetër bankë të nivelit të dytë.
Duka u arrestua në Tiranë si i dyshuar për dy grabitje nën kërcënimin e armës në filiale bankare në zonën e Komunës së Parisit, më 2 qershor dhe 2 nëntor 2026, ndërsa operacioni policor u kodua “Gjuetari i Bankave”.
Në grabitjen e fundit dyshohet se mori rreth 60 mijë euro, ndërsa gjatë kontrolleve u sekuestruan 8.200 euro, veshje të përdorura dhe 2 aparate celularë.
Çdo person prezumohet i pafajshëm derisa të merret një vendim përfundimtar gjyqësor.
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