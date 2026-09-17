“Romeo + Juliet” e Baz Luhrmann kthehet pas 30 vitesh: shpallet turneu botëror i koncertit live-to-film
Premiera botërore më 29 shtator në Sydney Opera House; turneu nis më 9 janar dhe shtrihet në tre kontinente, me partiturën që luhet live në sinkron me filmin.
GEA Live, në bashkëpunim me Disney Concerts dhe me vetë regjisorin Baz Luhrmann, ka njoftuar datat e turneut botëror të “William Shakespeare’s Romeo + Juliet Film in Concert” — një event kinematografik live-to-film që shënon 30-vjetorin e filmit revolucionar të vitit 1996.
Premiera botërore do të jepet më 29 shtator në Sydney Opera House, ndërsa turneu nis zyrtarisht më 9 janar në Williamsport, Pennsylvania, për të udhëtuar më pas në tre kontinente.
Filmi i vitit 1996, me Leonardo DiCaprio dhe Claire Danes në rolet kryesore, e bëri Shekspirin të ndihej “i rrezikshëm dhe romantik për një brez të ri”. I publikuar më 1 nëntor 1996, ai hapi në vendin e parë në box office-in amerikan dhe u shndërrua në një klasik brezi, falë edhe kolonës zanore me këngë si “Kissing You” e Des’ree, “Lovefool” e The Cardigans, “Talk Show Host” e Radiohead dhe “#1 Crush” e Garbage.
Gjatë eventit, një ansambël hibrid rock dhe orkestër — i shoqëruar me vokal, elektronikë dhe DJ — do të performojë live partiturën dhe muzikën e filmit, në sinkron të plotë me filmin e shfaqur në ekran kinemaje, me dialogët dhe aksionin origjinal të paprekur.
“Ndër surprizat më të mëdha të këtyre tre dekadave ka qenë të shoh ‘Romeo + Juliet’ që gjen vazhdimisht publik të ri — kjo është magjia e përjetshme e Shekspirit dhe kinemasë,” është shprehur Baz Luhrmann. Sipas tij, koncerti i fton audiencat ta përjetojnë emocionin, muzikën dhe teatralitetin e filmit në një mënyrë krejt të re.
Para-shitja e biletave nisi sot, më 17 shtator, ndërsa shitja për publikun e gjerë hapet më 18 shtator në orën 10:00 me orën lokale, përmes faqes zyrtare romeoandjulietinconcert.com.
Burimi: FilmInk
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