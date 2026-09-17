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Film

“Romeo + Juliet” e Baz Luhrmann kthehet pas 30 vitesh: shpallet turneu botëror i koncertit live-to-film

Premiera botërore më 29 shtator në Sydney Opera House; turneu nis më 9 janar dhe shtrihet në tre kontinente, me partiturën që luhet live në sinkron me filmin.

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GEA Live, në bashkëpunim me Disney Concerts dhe me vetë regjisorin Baz Luhrmann, ka njoftuar datat e turneut botëror të “William Shakespeare’s Romeo + Juliet Film in Concert” — një event kinematografik live-to-film që shënon 30-vjetorin e filmit revolucionar të vitit 1996.

Premiera botërore do të jepet më 29 shtator në Sydney Opera House, ndërsa turneu nis zyrtarisht më 9 janar në Williamsport, Pennsylvania, për të udhëtuar më pas në tre kontinente.

Filmi i vitit 1996, me Leonardo DiCaprio dhe Claire Danes në rolet kryesore, e bëri Shekspirin të ndihej “i rrezikshëm dhe romantik për një brez të ri”. I publikuar më 1 nëntor 1996, ai hapi në vendin e parë në box office-in amerikan dhe u shndërrua në një klasik brezi, falë edhe kolonës zanore me këngë si “Kissing You” e Des’ree, “Lovefool” e The Cardigans, “Talk Show Host” e Radiohead dhe “#1 Crush” e Garbage.

Gjatë eventit, një ansambël hibrid rock dhe orkestër — i shoqëruar me vokal, elektronikë dhe DJ — do të performojë live partiturën dhe muzikën e filmit, në sinkron të plotë me filmin e shfaqur në ekran kinemaje, me dialogët dhe aksionin origjinal të paprekur.

“Ndër surprizat më të mëdha të këtyre tre dekadave ka qenë të shoh ‘Romeo + Juliet’ që gjen vazhdimisht publik të ri — kjo është magjia e përjetshme e Shekspirit dhe kinemasë,” është shprehur Baz Luhrmann. Sipas tij, koncerti i fton audiencat ta përjetojnë emocionin, muzikën dhe teatralitetin e filmit në një mënyrë krejt të re.

Para-shitja e biletave nisi sot, më 17 shtator, ndërsa shitja për publikun e gjerë hapet më 18 shtator në orën 10:00 me orën lokale, përmes faqes zyrtare romeoandjulietinconcert.com.

Burimi: FilmInk

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