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Bota

Rriten çmimet e naftës pas sulmeve të cisternave në Ngushticën e Hormuzit

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Çmimet e naftës po vazhdojnë të rriten të premten. Kjo do të jetë rritja e katërt mujore radhazi. Rritja erdhi pasi një numër tankerash u raportua se kishin goditur mina në Ngushticën e Hormuzit, duke nxjerrë në pah rreziqet e vazhdueshme të furnizimit ndërsa konflikti SHBA-Izrael me Iranin hyri në muajin e tij të tetë.

Nafta e papërpunuar Brent u rrit me 1.20 dollarë, ose 1.04 përqind, duke arritur në 116.08 dollarë për fuçi, ndërsa kontratat e ardhshme të naftës së papërpunuar të Teksasit Perëndimor (WTI) në SHBA u rritën me 1.37 dollarë, ose 1.34 përqind, në 103.37 dollarë për fuçi.

Për muajin, Brent ishte në rrugë të mbarë për të përfunduar me gati 11 përqind më lart, ndërsa WTI po shkonte drejt një rritjeje prej 14 përqind.

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