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Ukraina

Dronë godasin rafinerinë e Novokuybyshevskut në rajonin e Samarës, shpërthen zjarr në uzinën e Rosneftit

Në orët e para të së premtes dronët goditën qytetin Novokuybyshevsk në rajonin rus të Samarës dhe në territorin e rafinerisë lokale të naftës shpërtheu një zjarr, me disa shtylla të mëdha tymi mbi uzinë.

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Siç njofton Zaxid.net, natën drejt së premtes, 30 tetor, dronët goditën qytetin Novokuybyshevsk të rajonit të Samarës në Rusi dhe si pasojë e sulmit shpërtheu një zjarr në territorin e rafinerisë lokale të naftës.

Banorë dëshmitarë raportuan shpërthime dhe publikuan foto e video të pasojave, ku duken disa shtylla të mëdha tymi në zonën e rafinerisë.

Sipas kanalit monitorues Exilenova+ dhe medias ruse Astra, të cituara nga Zaxid, nën goditje ra rafineria e Novokuybyshevskut, e cila specializohet në prodhimin e karburantit reaktiv për ushtrinë ruse.

Rafineria është një nga uzinat kyçe të Rosneftit në rajonin e Samarës, me kapacitet rreth 8,8 milionë tonë naftë në vit; prodhon mbi 20 lloje produktesh — benzinë, dizel dhe karburant reaktiv — dhe furnizon tregun civil dhe ushtrinë ruse.

Sipas Zaxid, sulmi vjen pasi Ukraina i kishte pezulluar përkohësisht goditjet ndaj rafinerive ruse me kërkesë të SHBA-së. Pala ukrainase nuk e ka marrë ende zyrtarisht përsipër goditjen dhe përmasat e dëmeve nuk dihen.

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