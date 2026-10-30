Dronë godasin rafinerinë e Novokuybyshevskut në rajonin e Samarës, shpërthen zjarr në uzinën e Rosneftit
Në orët e para të së premtes dronët goditën qytetin Novokuybyshevsk në rajonin rus të Samarës dhe në territorin e rafinerisë lokale të naftës shpërtheu një zjarr, me disa shtylla të mëdha tymi mbi uzinë.
Siç njofton Zaxid.net, natën drejt së premtes, 30 tetor, dronët goditën qytetin Novokuybyshevsk të rajonit të Samarës në Rusi dhe si pasojë e sulmit shpërtheu një zjarr në territorin e rafinerisë lokale të naftës.
Banorë dëshmitarë raportuan shpërthime dhe publikuan foto e video të pasojave, ku duken disa shtylla të mëdha tymi në zonën e rafinerisë.
Sipas kanalit monitorues Exilenova+ dhe medias ruse Astra, të cituara nga Zaxid, nën goditje ra rafineria e Novokuybyshevskut, e cila specializohet në prodhimin e karburantit reaktiv për ushtrinë ruse.
Rafineria është një nga uzinat kyçe të Rosneftit në rajonin e Samarës, me kapacitet rreth 8,8 milionë tonë naftë në vit; prodhon mbi 20 lloje produktesh — benzinë, dizel dhe karburant reaktiv — dhe furnizon tregun civil dhe ushtrinë ruse.
Sipas Zaxid, sulmi vjen pasi Ukraina i kishte pezulluar përkohësisht goditjet ndaj rafinerive ruse me kërkesë të SHBA-së. Pala ukrainase nuk e ka marrë ende zyrtarisht përsipër goditjen dhe përmasat e dëmeve nuk dihen.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.