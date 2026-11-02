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Ukraina

Rritet në shtatë numri i të plagosurve nga sulmi rus me dronë në Chuhuiv, dëmtohen ndërtesa edhe në Kochetok

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Zjarrfikës ukrainas në një pallat të shkatërruar në Kharkiv — foto arkiv (DSNS / Wikimedia Commons)

Kryetarja e bashkisë së Chuhuiv-it, Halyna Minaieva, njoftoi pasditen e 2 nëntorit se numri i të plagosurve nga sulmi rus me dronë ndaj qytetit u rrit në shtatë, pasi gjatë ditës banorë të tjerë iu drejtuan mjekëve për ndihmë; të gjithë po marrin ndihmën e nevojshme mjekësore, siç njofton Objectiv.

Bilanci i mëparshëm zyrtar ishte pesë të plagosur: kreu i Administratës Ushtarake Rajonale të Kharkivit, Oleh Synehubov, kishte njoftuar se katër gra me plagë shpërthimi u shtruan në spital në gjendje mesatare dhe një grua tjetër pësoi reaksion akut ndaj stresit. Sipas Prokurorisë rajonale, në përditësimin e pasdites, rreth orës 10:45 dy dronë goditën territorin e një stacioni të shërbimit të automjeteve në Chuhuiv duke dëmtuar mbi 20 automjete, pa të lënduar; rreth dhjetë minuta më vonë një dron tjetër ra në sipërfaqen e rrugës pranë një dyqani, ku u plagosën pesë gra; paraprakisht dronët ishin të tipit “Geran-2”.

Sipas Minaievës, nga goditja në Chuhuiv u dëmtuan rreth 100 apartamente, kryesisht dritare dhe xhama ballkonesh, dhe deri në një duzinë shtëpish private.

Në vendbanimin Kochetok, një dron rus dëmtoi disa objekte: vala e shpërthimit theu dritaret në pesë apartamente dhe u dëmtuan një shtëpi private dhe ambientet e një ndërmarrjeje komunale, sipas sho.org.ua, duke iu referuar Minaievës.

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