Rrjedhje kimikatesh në stacionin hekurudhor të Salzburgut, anulohen disa udhëtime
Një alarm u dha të hënën pasdite në stacionin kryesor të trenit në Salzburg pas një rrjedhjeje të kimikateve të rrezikshme. Rrjedhja ndodhi nga një tren komercial, me kompaninë OBB që njoftoi mbylljen e stacionit.
Zona u mbyll, sipas Reuters, duke cituar një zëdhënës të kompanisë kombëtare hekurudhore, për një orë e 20 minuta, por vonesa dhe disa anulime priten deri vonë natën.
Sipas Departamentit të Zjarrfikësve, kimikati që rrjedhi ishte metilat natriumi dhe vinte nga mallrat e OKB-së. Duhet theksuar se Salzburgu ndodhet pranë kufirit gjerman dhe është një qendër e rëndësishme për transportin hekurudhor ndërkombëtar.
