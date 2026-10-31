☁️
Tiranë 13°C · Vranët 31 Tetor 2026
S&P 500 7,580 ▼1.82%
DOW 51,770 ▼1.09%
NASDAQ 25,437 ▼2.86%
NAFTA 104.12 ▲2.08%
ARI 3,899 ▼3.29%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1166 EUR/GBP 0.8340 EUR/CHF 0.9205 EUR/ALL 90.8112 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5371 EUR/TRY 55.7526 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5585 EUR/USD 1.1166 EUR/GBP 0.8340 EUR/CHF 0.9205 EUR/ALL 90.8112 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5371 EUR/TRY 55.7526 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5585
₿ CRYPTO
BTC $77,666 ▲ +1.4% ETH $2,256 ▲ +1.08% XRP $1.2565 ▲ +1.21% SOL $96.0400 ▲ +1.76%
S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 104.12 ▲2.08 % ARI 3,899 ▼3.29 % S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 104.12 ▲2.08 % ARI 3,899 ▼3.29 %
EUR/USD 1.1166 EUR/GBP 0.8340 EUR/CHF 0.9205 EUR/ALL 90.8112 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5371 EUR/TRY 55.7526 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5585 EUR/USD 1.1166 EUR/GBP 0.8340 EUR/CHF 0.9205 EUR/ALL 90.8112 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5371 EUR/TRY 55.7526 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5585
31 Tet 2026
Breaking
Aksidenti me mjetin sportiv në Has i merr jetën 46-vjeçarit nga Kosova, vëllai përfundon në spital “Arsyet e protestës janë aty”, Hasimja: Edhe nëse ky tubim shuhet tani pas disa muajsh rikthehet sërish E rëndë në Krumë të Hasit! Përmbyset mjeti sportiv, ndërron jetë 46-vjeçari nga Kosova, plagoset i vëllai Protesta në Tiranë, analisti shpjegon pse Berisha duhet të largohet nga drejtimi i PD-së “Jemi kundër sistemit, e urrejmë këtë shtet dhe policinë”, kaos në protestën e Gjeneratës Z në Hamburg (VIDEO)
Menu
Ukraina

Rubio: po rritet interesi për një armëpushim të kufizuar në Detin e Zi, SHBA-ja shqyrton propozimet e Turqisë dhe Indisë

· 2 min lexim
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio (Foto: Departamenti i Shtetit i SHBA-së)

Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, tha të shtunën se komuniteti ndërkombëtar po tregon interes në rritje për një armëpushim të kufizuar në Detin e Zi, që do të siguronte kalimin e papenguar të dërgesave të energjisë dhe të grurit nga Rusia dhe Ukraina, siç njofton Reuters.

Duke folur në një konferencë shtypi në Atlanta, në mbyllje të takimit të ministrave të Jashtëm të G20-s, Rubio tha se Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë propozimet e Turqisë dhe të Indisë për të vënë sërish në lëvizje dërgesat e grurit përmes Detit të Zi.

“Kjo po kërcënon sigurinë ushqimore botërore dhe, pjesërisht, edhe sigurinë energjetike”, tha Rubio. “Do të donim ta arrinim. Nuk e zgjidh luftën, por të paktën zgjidh një aspekt të veçantë të saj.”

Sipas agjencisë IANS, Rubio paralajmëroi se interesi ndërkombëtar nuk duhet ngatërruar me përparim drejt një marrëveshjeje dhe nuk pranoi të vlerësonte shanset e një armëpushimi të kufizuar për transportin detar. Ai tha se Uashingtoni mbetet i hapur ndaj propozimeve, ndërsa vazhdon përpjekjen më të gjerë për një fund të negociuar të luftës, dhe se ndërprerjet e dërgesave po i dëmtojnë vendet e cenueshme, ku vendet afrikane paguajnë një çmim veçanërisht të lartë.

Çështja e transportit në Detin e Zi ishte të shtunën edhe në qendër të bisedimeve në Stamboll mes presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky dhe presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, ku palët ranë dakord të punojnë për korridorin e grurit dhe për sigurinë e lundrimit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu