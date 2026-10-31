Rubio: po rritet interesi për një armëpushim të kufizuar në Detin e Zi, SHBA-ja shqyrton propozimet e Turqisë dhe Indisë
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, tha të shtunën se komuniteti ndërkombëtar po tregon interes në rritje për një armëpushim të kufizuar në Detin e Zi, që do të siguronte kalimin e papenguar të dërgesave të energjisë dhe të grurit nga Rusia dhe Ukraina, siç njofton Reuters.
Duke folur në një konferencë shtypi në Atlanta, në mbyllje të takimit të ministrave të Jashtëm të G20-s, Rubio tha se Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë propozimet e Turqisë dhe të Indisë për të vënë sërish në lëvizje dërgesat e grurit përmes Detit të Zi.
“Kjo po kërcënon sigurinë ushqimore botërore dhe, pjesërisht, edhe sigurinë energjetike”, tha Rubio. “Do të donim ta arrinim. Nuk e zgjidh luftën, por të paktën zgjidh një aspekt të veçantë të saj.”
Sipas agjencisë IANS, Rubio paralajmëroi se interesi ndërkombëtar nuk duhet ngatërruar me përparim drejt një marrëveshjeje dhe nuk pranoi të vlerësonte shanset e një armëpushimi të kufizuar për transportin detar. Ai tha se Uashingtoni mbetet i hapur ndaj propozimeve, ndërsa vazhdon përpjekjen më të gjerë për një fund të negociuar të luftës, dhe se ndërprerjet e dërgesave po i dëmtojnë vendet e cenueshme, ku vendet afrikane paguajnë një çmim veçanërisht të lartë.
Çështja e transportit në Detin e Zi ishte të shtunën edhe në qendër të bisedimeve në Stamboll mes presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky dhe presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, ku palët ranë dakord të punojnë për korridorin e grurit dhe për sigurinë e lundrimit.
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