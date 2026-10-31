Përleshje e ashpër tifozësh para sallës “Jane Sandanski” në Shkup, disa të lënduar përfundojnë në spital
Incidenti ndodhi mbrëmjen e së shtunës, gjatë ndeshjes së Superligës së basketbollit mes Shkupit 2023 dhe Rabotniçkit; policia bllokoi bulevardin para sallës, ndërsa MPB-ja ende nuk ka dalë me informacion zyrtar
Një përleshje e ashpër mes tifozëve shpërtheu mbrëmjen e së shtunës para qendrës sportive “Jane Sandanski” në lagjen Aerodrom të Shkupit, gjatë ndeshjes së Superligës së basketbollit mes Shkupit 2023 dhe Rabotniçkit. Siç njofton Sport1, përleshja ndodhi para sallës, ndërsa në fushë po mbyllej pjesa e parë e ndeshjes.
Sipas informacioneve jozyrtare që i citon Sport1, të sulmuar ishin pjesëtarët e grupit të tifozëve mysafirë nga Parku i Qytetit, “City Park Boys” të Rabotniçkit, dhe përleshja ishte aq e ashpër sa disa prej tyre u dërguan menjëherë në spital. Nga videot që qarkullojnë në rrjetet sociale dyshohet se njëri prej të lënduarve ka marrë edhe plagë me thikë, por kjo mbetet e pakonfirmuar. Ndërkaq, siç raporton 24 Çasa, para sallës u mblodh një grup i madh njerëzish, policia ishte e pranishme dhe bulevardi u bllokua, ndërsa tifozët mysafirë të Rabotniçkit hynë në sallë vetëm në pjesën e dytë.
Sportmanija dhe Sloboden Peçat raportojnë, po ashtu jozyrtarisht, se u përleshën tifozët e MZT Shkupit dhe të Rabotniçkit, edhe pse dy klubet rivale nuk luanin mes tyre sonte. Banorja e Aerodromit, Natasha Petrovska Durgutov, publikoi video nga vendi i ngjarjes, ku shihen shumë njerëz dhe punonjës policie, siç njofton 24 Çasa.
Deri në mbylljen e këtij raportimi, Ministria e Punëve të Brendshme nuk kishte dalë me informacion zyrtar se kush e kreu sulmin dhe nëse në përleshje u përfshi një grup tjetër tifozësh, thekson Sport1; as për gjendjen e të lënduarve dhe rrethanat e incidentit nuk ka ende konfirmim zyrtar.
Brenda sallës, ndeshja u mbyll normalisht: Rabotniçki e mundi Shkupin 2023 me 89:79 dhe, siç njofton SportPlus, mbetet skuadra e vetme me efekt maksimal në Superligë, me pesë fitore në pesë ndeshje. Më efikasi te fituesit ishte Robert Rikiq me 29 pikë, ndërsa te Shkupi u dallua Kolin Parker me 23 pikë.
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