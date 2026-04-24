Rubio sqaron: Futbollistët iranianë janë të mirëpritur në Kupën e Botës, por…
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, ka deklaruar se Irani do të lejohet të marrë pjesë në Kupën e Botës që do të zhvillohet këtë verë në SHBA, Kanada dhe Meksikë, por me kufizime të caktuara për personat që shoqërojnë ekipin.
Rubio gjithashtu mohoi zërat se SHBA ka kërkuar përjashtimin e Iranit nga turneu, duke sqaruar se nuk ka një kërkesë të tillë zyrtare ndërsa sipas tij futbollistët iranianë janë të mirëpritur të hyjnë në Shtetet e Bashkuara, por çdo individ që ka lidhje me ushtrinë iraniane do t’i refuzohet hyrja.
Ai theksoi se qëndrimi i Uashingtonit nuk ka të bëjë me sportistët, por me sigurinë dhe kontrollin e personave që mund të jenë pjesë e delegacionit.
Irani kishte siguruar kualifikimin për Kupën e Botës më herët, por pjesëmarrja e tij ishte vënë në dyshim për shkak të tensioneve të fundit mes dy vendeve.
