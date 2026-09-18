Rusia dhe Kina bllokojnë rezolutën e SHBA-së për Iranin
Rusia dhe Kina kanë vënë veton ndaj një rezolute të Shteteve të Bashkuara në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e cila synonte zgjatjen me një vit të mandatit të ekspertëve të pavarur që monitorojnë sanksionet ndaj Iranit lidhur me programin e tij bërthamor.
Rezoluta u rrëzua të enjten me 11 vota pro dhe 2 kundër, ndërsa Somalia dhe Pakistani abstenuan. Vetoja e Rusisë dhe Kinës pengon vazhdimin e mekanizmit të posaçëm të mbikëqyrjes, ndërsa vetë sanksionet ndaj Iranit mbeten në fuqi.
Sanksionet, të rikthyera më 27 shtator të vitit të kaluar përmes mekanizmit të “snapback”-ut të parashikuar në marrëveshjen bërthamore të vitit 2015, përfshijnë ngrirjen e aseteve iraniane jashtë vendit, kufizime për marrëveshjet e armëve me Teheranin dhe masa ndaj zhvillimit të programit iranian të raketave balistike.
Franca, Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar aktivizuan mekanizmin e rikthimit të sanksioneve, duke rivendosur komitetin përkatës të Këshillit të Sigurimit dhe mandatin e panelit të ekspertëve për monitorimin e zbatimit të masave.
Votimi në OKB vjen në një kohë tensionesh të shtuara mes Uashingtonit dhe Teheranit. Administrata amerikane po vijon presionin ekonomik ndaj Iranit. Të enjten, Departamenti i Thesarit dhe Departamenti i Shtetit njoftuan masa ndaj dy kompanive, BitBank dhe Pishtaz Simorgh Electronic Trade Co., si dhe ndaj tre bashkëpunëtorëve të biznesmenit të sanksionuar më parë Babak Zanjani. Sipas autoriteteve amerikane, personat dhe kompanitë e përfshira kanë ndihmuar në shmangien e sanksioneve ndaj Iranit.
Ndërkohë, misioni i Iranit në OKB përshëndeti vendimin e Rusisë dhe Kinës, duke i falënderuar të dyja vendet për bllokimin e rezolutës amerikane. Teherani e cilësoi nismën si një përpjekje të SHBA-së dhe aleatëve të saj për të përdorur Këshillin e Sigurimit për qëllime politike.
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