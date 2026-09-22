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Ukraina

Rusia godet objekte industriale në Dnipro, Kryvyi Rih dhe Pavlohrad: tre të vrarë, gati 100,000 pa energji elektrike në Chernihiv

Rusia goditi gjatë natës objekte industriale në juglindje dhe në qendër të Ukrainës, duke vrarë tre persona, ndërsa mijëra banorë në veri të vendit mbetën pa energji elektrike, njoftuan zyrtarët ukrainas.

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Shërbimi Shtetëror i Emergjencave të Ukrainës gjatë operacioneve pas një sulmi rus me dronë — foto ilustrative (Wikimedia Commons, CC BY)

Rusia kreu gjatë natës një seri sulmesh të koordinuara kundër objekteve industriale në juglindje dhe në qendër të Ukrainës, duke vrarë tre persona dhe duke plagosur gjashtë të tjerë, ndërsa mijëra banorë në veri të vendit mbetën pa energji elektrike, bënë të ditur të martën zyrtarët ukrainas.

Guvernatori i rajonit Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha, tha në Telegram se Moska goditi njëkohësisht ndërmarrje industriale në qytetet Dnipro, Kryvyi Rih dhe Pavlohrad. Sipas tij, Rusia përdori raketa, dronë dhe artileri në katër distrikte të rajonit, duke vrarë tre persona e duke plagosur gjashtë të tjerë në Dnipro, ku u dëmtuan rëndë ambiente biznesi dhe magazinash. Biznese u dëmtuan edhe në Pavlohrad dhe në Kryvyi Rih, vendlindja e presidentit Volodymyr Zelensky.

Forca ajrore e Ukrainës njoftoi se barazhi rus gjatë natës përfshiu raketa balistike dhe kundër-anijes Oniks, katër raketa lundruese dhe 212 dronë.

Me luftimet në vijën e frontit kryesisht të bllokuara më shumë se katër vjet e gjysmë pas nisjes së luftës, Moska dhe Kievi po godasin gjithnjë e më shumë biznese, porte, logjistikë dhe objektiva të tjerë ekonomikë, në përpjekje për të dëmtuar përpjekjen luftarake të njëri-tjetrit.

Një sulm rus ndaj një objekti energjetik në një rajon fqinj la rreth 100,000 konsumatorë pa energji elektrike në rajonin verior Chernihiv, tha kompania rajonale e shpërndarjes së energjisë. Moska kreu gjithashtu një sulm “masiv” në rajonin qendror të Poltavas, duke goditur një ndërmarrje industriale dhe një objekt infrastrukture kritike, tha guvernatori Vitalii Diakivnych.

Burimi: Reuters

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