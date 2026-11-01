Dron FPV rus godet një makinë civile në komunitetin e Hlukhivit: vritet një grua 70-vjeçare, plagosen pesë persona
Sulmet e sotme ruse ndaj komunitetit të Hlukhivit në rajonin e Sumyt i morën jetën një gruaje 70-vjeçare dhe plagosën pesë persona të tjerë, mes të cilëve pasagjerë të një makine civile dhe banorë shtëpish të goditura nga dronët.
Komuniteti i Hlukhivit në rajonin e Sumyt ndodhet nën sulme armike që nga mëngjesi i sotëm, ndërsa pasojat më të rënda u shënuan kur një dron rus goditi një automjet civil, siç njofton Antikor duke iu referuar kreut të Administratës Ushtarake Rajonale të Sumyt, Oleh Hryhorov.
Sipas Hryhorovit, droni FPV rus goditi makinën civile dhe njëra nga pasagjeret, një grua 70-vjeçare, vdiq në vend. Dy personat e tjerë që ndodheshin në automjet u plagosën dhe mjekët u dhanë ndihmën e nevojshme mjekësore.
Rusët goditën me dronë edhe shtëpi banimi në Hlukhiv, ku nga goditjet shpërthyen zjarre. Tre persona kërkuan ndihmë mjekësore dhe po trajtohen në mënyrë ambulatore.
Në total, nga sulmet e sotme ndaj komunitetit të Hlukhivit humbi jetën një grua dhe u plagosën pesë persona.
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