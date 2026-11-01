MoMA, Centre Pompidou dhe M+ krijojnë një aleancë të re kulturore ndërkombëtare
– Tre prej institucioneve më të njohura të artit modern dhe bashkëkohor në botë, Museum of Modern Art (MoMA) në Nju Jork, Centre Pompidou në Paris dhe muzeu M+ në Hong Kong, kanë krijuar një aleancë të re kulturore ndërkombëtare, me synimin për të zgjeruar bashkëpunimin artistik dhe për të sjellë koleksionet e tyre më pranë publikut në mbarë botën.
Marrëveshja kuadër u nënshkrua më 30 tetor në Hong Kong, nga drejtuesit e tre institucioneve: Christophe Cherix, drejtor i MoMA-s, Laurent Le Bon, president i Centre Pompidou, dhe Suhanya Raffel, drejtoreshë e muzeut M+.
Bashkëpunimi parashikon organizimin e ekspozitave dhe programeve të përbashkëta, huazimin afatgjatë të veprave të artit, si dhe shkëmbimin e përvojave në kërkimin kuratorial dhe konservimin e koleksioneve.
Sipas njoftimit të institucioneve, aleanca do të krijojë mundësi të reja për rreth 10 milionë vizitorët që tre muzetë presin çdo vit fizikisht, si dhe për 125 milionë vizitorët e tyre online.
Të vendosura në tri qendra të rëndësishme kulturore – Nju Jork, Paris dhe Hong Kong – institucionet sjellin perspektiva të ndryshme mbi artin modern dhe bashkëkohor, duke përfshirë krijimtarinë e shekujve XX dhe XXI.
Pavarësisht bashkëpunimit të ri, secili muze do të ruajë identitetin dhe pavarësinë e vet institucionale.
Aleanca synon të forcojë shkëmbimin ndërkombëtar të përvojave dhe njohurive, të zgjerojë qasjen e publikut në koleksione të rëndësishme artistike dhe të krijojë mundësi të reja për dialogun kulturor ndërmjet kontinenteve.
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