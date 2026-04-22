Rusia vijon sulmet ndaj Ukrainës, në shënjestër porti kryesor i Odesës, një viktimë në Zaporizhia
Dronë rusë kanë sulmuar portin kryesor të Detit të Zi të Ukrainës në qytetin jugor të Odesës dhe një hekurudhë në rajonin e Zaporizhias, duke vrarë një makinist treni, sipas zëvendëskryeministrit të Ukrainës, Oleksii Kuleba.
Sulmet e ndodhura gjatë natës dëmtuan infrastrukturën e portit të Odesës, duke përfshirë vendet e ankorimit, depot, infrastrukturën hekurudhore dhe objektet e operatorëve të portit, tha Kuleba në një deklaratë për X të mërkurën.
Sulmi në një depo në stacionin Zaporizhia-Live në rajonin jugor të Zaporizhias vrau një ndihmës makinist treni, tha ai, duke shtuar se makinisti kryesor u plagos dhe po merr trajtim në spital.
Kuleba tha se kjo është “një tjetër provë e terrorizmit, Rusia është në luftë kundër njerëzve paqësorë, kundër atyre që thjesht po bënin punën e tyre dhe po e mbanin vendin në lëvizje”.
Rusia gjithashtu lëshoi disa dronë dhe raketa në një trajektore fluturimi pranë centralit bërthamor të Çernobilit, i cili është i braktisur, duke rritur rrezikun e një aksidenti të rëndë, sipas prokurorit të lartë të shtetit të Ukrainës.
Kjo vjen ndërsa Ukraina përgatitet të shënojë 40-vjetorin e katastrofës së Çernobilit në vitin 1986 të dielën.
Prokurori i Përgjithshëm Ruslan Kravchenko tha se 35 Kinzhal, raketa balistike ruse të lëshuara nga ajri, u zbuluan në distanca të ndryshme brenda rreth 20 km nga impianti i Çernobilit. Nga to, 18 kaluan brenda rreth 20 km nga të dy vendet në të njëjtin fluturim, shtoi ai.
Ushtria e vendit tha se rrëzoi 189 nga 215 dronë rusë gjatë natës, duke shtuar se u regjistruan 24 dronë që goditën 13 vende, si dhe mbetje që ranë në gjashtë vende, ndërsa shumë dronë mbeten në hapësirën ajrore.
Ndërkohë, Ministria Ruse e Mbrojtjes raportoi se 155 dronë ukrainas u shkatërruan gjatë natës, sipas mediave lokale.
Gjithashtu gjatë natës në Rusi, një sulm me dron ukrainas vrau dy persona në qytetin Syzran të Rusisë qendrore, ku ndodhet një nga shkollat më të mira të forcave ajrore të vendit.
