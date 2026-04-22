EUR/USD 1.1750 EUR/GBP 0.8700 EUR/CHF 0.9171 EUR/ALL 95.5589 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3505 EUR/TRY 52.7711 EUR/JPY 187.20 EUR/CAD 1.6043
BTC $78,736 ▲ +3% ETH $2,397 ▲ +3.3% XRP $1.4529 ▲ +0.76% SOL $88.6200 ▲ +2.43%
S&P 500 7,123 ▲0.84 % DOW 49,520 ▲0.76 % NASDAQ 24,540 ▲1.15 % NAFTA 91.59 ▲2.14 % ARI 4,753 ▲0.7 % S&P 500 7,123 ▲0.84 % DOW 49,520 ▲0.76 % NASDAQ 24,540 ▲1.15 % NAFTA 91.59 ▲2.14 % ARI 4,753 ▲0.7 %
EUR/USD 1.1750 EUR/GBP 0.8700 EUR/CHF 0.9171 EUR/ALL 95.5589 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3505 EUR/TRY 52.7711 EUR/JPY 187.20 EUR/CAD 1.6043 EUR/USD 1.1750 EUR/GBP 0.8700 EUR/CHF 0.9171 EUR/ALL 95.5589 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3505 EUR/TRY 52.7711 EUR/JPY 187.20 EUR/CAD 1.6043
Bota

Rusia vijon sulmet ndaj Ukrainës, në shënjestër porti kryesor i Odesës, një viktimë në Zaporizhia

Dronë rusë kanë sulmuar portin kryesor të Detit të Zi të Ukrainës në qytetin jugor të Odesës dhe një hekurudhë në rajonin e Zaporizhias, duke vrarë një

Dronë rusë kanë sulmuar portin kryesor të Detit të Zi të Ukrainës në qytetin jugor të Odesës dhe një hekurudhë në rajonin e Zaporizhias, duke vrarë një makinist treni, sipas zëvendëskryeministrit të Ukrainës, Oleksii Kuleba.

Sulmet e ndodhura gjatë natës dëmtuan infrastrukturën e portit të Odesës, duke përfshirë vendet e ankorimit, depot, infrastrukturën hekurudhore dhe objektet e operatorëve të portit, tha Kuleba në një deklaratë për X të mërkurën.

Sulmi në një depo në stacionin Zaporizhia-Live në rajonin jugor të Zaporizhias vrau një ndihmës makinist treni, tha ai, duke shtuar se makinisti kryesor u plagos dhe po merr trajtim në spital.

Kuleba tha se kjo është “një tjetër provë e terrorizmit, Rusia është në luftë kundër njerëzve paqësorë, kundër atyre që thjesht po bënin punën e tyre dhe po e mbanin vendin në lëvizje”.

Rusia gjithashtu lëshoi ​​disa dronë dhe raketa në një trajektore fluturimi pranë centralit bërthamor të Çernobilit, i cili është i braktisur, duke rritur rrezikun e një aksidenti të rëndë, sipas prokurorit të lartë të shtetit të Ukrainës.

Kjo vjen ndërsa Ukraina përgatitet të shënojë 40-vjetorin e katastrofës së Çernobilit në vitin 1986 të dielën.

Prokurori i Përgjithshëm Ruslan Kravchenko tha se 35 Kinzhal, raketa balistike ruse të lëshuara nga ajri, u zbuluan në distanca të ndryshme brenda rreth 20 km nga impianti i Çernobilit. Nga to, 18 kaluan brenda rreth 20 km nga të dy vendet në të njëjtin fluturim, shtoi ai.

Ushtria e vendit tha se rrëzoi 189 nga 215 dronë rusë gjatë natës, duke shtuar se u regjistruan 24 dronë që goditën 13 vende, si dhe mbetje që ranë në gjashtë vende, ndërsa shumë dronë mbeten në hapësirën ajrore.

Ndërkohë, Ministria Ruse e Mbrojtjes raportoi se 155 dronë ukrainas u shkatërruan gjatë natës, sipas mediave lokale.

Gjithashtu gjatë natës në Rusi, një sulm me dron ukrainas vrau dy persona në qytetin Syzran të Rusisë qendrore, ku ndodhet një nga shkollat ​​më të mira të forcave ajrore të vendit.

