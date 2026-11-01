Ryanair nuk e rinovon linjën Podgoricë–Berlin për sezonin veror 2027
Kompania me kosto të ulët heq shtatë linja në ish-Jugosllavi për verën 2027, mes tyre edhe fluturimin nga kryeqyteti malazez drejt Berlinit.
Kompania Ryanair nuk do ta rinovojë linjën Podgoricë–Berlin për sezonin veror 2027, siç njofton gazeta Dan. Kjo linjë është një nga shtatë linjat në ish-Jugosllavi që kompania nuk do t’i rinovojë për atë sezon.
Linjat e hequra janë Nish–Korfuz, Nish–Maltë, Nish–Vjenë, Dubrovnik–Berlin, Podgoricë–Berlin, Rijekë–Charleroi dhe Sarajevë–Selanik.
Vendimi është pjesë e shkurtimeve të kapacitetit në disa baza evropiane të kompanisë. Ryanair u tërhoq nga tregu serb në fund të tetorit, duke përmendur probleme rregullatore me furnizimin me karburant.
Ndërkohë, kompania njoftoi një linjë të re Zadër–Friedrichshafen, që nis më 3 maj 2027 me dy fluturime në javë. Ryanair thotë se ende planifikon zgjerim në Sarajevë, pavarësisht heqjes së linjës së Selanikut.
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