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Mali i Zi

Ryanair nuk e rinovon linjën Podgoricë–Berlin për sezonin veror 2027

Kompania me kosto të ulët heq shtatë linja në ish-Jugosllavi për verën 2027, mes tyre edhe fluturimin nga kryeqyteti malazez drejt Berlinit.

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Kompania Ryanair nuk do ta rinovojë linjën Podgoricë–Berlin për sezonin veror 2027, siç njofton gazeta Dan. Kjo linjë është një nga shtatë linjat në ish-Jugosllavi që kompania nuk do t’i rinovojë për atë sezon.

Linjat e hequra janë Nish–Korfuz, Nish–Maltë, Nish–Vjenë, Dubrovnik–Berlin, Podgoricë–Berlin, Rijekë–Charleroi dhe Sarajevë–Selanik.

Vendimi është pjesë e shkurtimeve të kapacitetit në disa baza evropiane të kompanisë. Ryanair u tërhoq nga tregu serb në fund të tetorit, duke përmendur probleme rregullatore me furnizimin me karburant.

Ndërkohë, kompania njoftoi një linjë të re Zadër–Friedrichshafen, që nis më 3 maj 2027 me dy fluturime në javë. Ryanair thotë se ende planifikon zgjerim në Sarajevë, pavarësisht heqjes së linjës së Selanikut.

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