«Saw» gjen regjisorin e ri: Mike P. Nelson merr franshizën horror, James Wan rikthehet si producent
Lionsgate dhe Blumhouse Atomic Monster njoftuan të enjten se regjisori Mike P. Nelson do të drejtojë kapitullin e ri të sagës «Saw», me James Wan që rikthehet si producent krahas Jason Blum dhe Leigh Whannell.
Franshiza legjendare e horrorit «Saw» ka gjetur regjisorin e ri. Lionsgate dhe Blumhouse Atomic Monster njoftuan të enjten, më 24 shtator 2026, se Mike P. Nelson do të drejtojë filmin e radhës të sagës, një lajm që hap një kapitull të ri pas anulimit të projektit të shumëpërfolur «Saw XI».
Lajmi është edhe më domethënës falë rikthimit të James Wan-it, regjisorit të filmit origjinal «Saw» të vitit 2004. Wan do të rikthehet si producent i filmit të ri, së bashku me Jason Blum dhe bashkëkrijuesin e sagës, Leigh Whannell. Skenarin do ta shkruajnë Gregory Weidman dhe Geoff Tock, dyshja e njohur për punën e tyre në serialin «Dune: Prophecy».
Nelson është një emër i njohur për fansat e horrorit: ai ka drejtuar reboot-in e «Wrong Turn» (2021), filmin «Silent Night, Deadly Night» dhe një segment të antologjisë «V/H/S/85». Filmi i tij më i fundit, «Beware Boiúna», pati premierën botërore në festivalin Fantastic Fest dhe do të dalë në kinema më 2 tetor.
Të drejtat e franshizës kaluan nga Twisted Pictures te Blumhouse, e cila tani po bashkëpunon me Lionsgate për të sjellë në ekran një epokë të re të «Saw». Detajet e fabulës, kasti dhe data e publikimit të filmit të ri nuk janë zbuluar ende.
Burimi: Just Jared
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