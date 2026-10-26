Zelensky i propozon Radës zgjatjen e gjendjes së luftës dhe mobilizimit edhe për 90 ditë të tjera
Presidenti Volodymyr Zelensky i propozon Verkhovna Radës së Ukrainës të miratojë dekretet e tij për zgjatjen e gjendjes së luftës dhe të mobilizimit të përgjithshëm, siç njofton Ukrinform.
Projektligjet përkatëse, me numrat 16182 dhe 16183, u regjistruan në Verkhovna Rada të hënën, më 26 tetor.
Sipas propozimit, afatet e gjendjes së luftës dhe të mobilizimit të përgjithshëm do të zgjaten me 90 ditë, duke nisur nga 31 tetori.
Siç kujton Ukrinform, presidenti Zelensky kishte nënshkruar më herët ligjet për zgjatjen e gjendjes së luftës dhe të mobilizimit deri më 31 tetor, ndaj miratimi i propozimit të ri do të siguronte vijimin e tyre pa ndërprerje, ndërsa lufta e Rusisë kundër Ukrainës vazhdon.
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