☁️
Tiranë 16°C · Vranët 26 Tetor 2026
S&P 500 7,624 ▼0.52%
DOW 52,215 ▼1.23%
NASDAQ 25,955 ▼0.21%
NAFTA 100.81 ▼2.38%
ARI 4,030 ▲0.56%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1209 EUR/GBP 0.8382 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 90.7400 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5193 EUR/TRY 55.8163 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5707 EUR/USD 1.1209 EUR/GBP 0.8382 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 90.7400 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5193 EUR/TRY 55.8163 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5707
₿ CRYPTO
BTC $80,355 ▼ -0.13% ETH $2,333 ▼ -0.19% XRP $1.2911 ▼ -0.37% SOL $101.3300 ▲ +0.35%
S&P 500 7,624 ▼0.52 % DOW 52,215 ▼1.23 % NASDAQ 25,955 ▼0.21 % NAFTA 100.81 ▼2.38 % ARI 4,030 ▲0.56 % S&P 500 7,624 ▼0.52 % DOW 52,215 ▼1.23 % NASDAQ 25,955 ▼0.21 % NAFTA 100.81 ▼2.38 % ARI 4,030 ▲0.56 %
EUR/USD 1.1209 EUR/GBP 0.8382 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 90.7400 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5193 EUR/TRY 55.8163 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5707 EUR/USD 1.1209 EUR/GBP 0.8382 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 90.7400 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5193 EUR/TRY 55.8163 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5707
26 Tet 2026
Breaking
Dita e “Topit të Artë 2026”, kurorëzohet sot në Londër pasuesi i Dembele “Ethet” e Topit të Artë/ Sot të gjithë sytë nga Londra për ceremoninë e trofeut prestigjioz, kush do të shpa Protesta e dhunshme e ditës së djeshme, Policia arreston 10 të dyshuar, procedohen në gjendje të lirë edhe dy të tjerë! Haxhiu kërkon hetim të plotë për vrasjen e Arlinda Zekajt në Vitomiricë Zelensky i propozon Radës zgjatjen e gjendjes së luftës dhe mobilizimit edhe për 90 ditë të tjera
Menu
Ukraina

Zelensky i propozon Radës zgjatjen e gjendjes së luftës dhe mobilizimit edhe për 90 ditë të tjera

· 1 min lexim
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky (Foto: Ukrinform)

Presidenti Volodymyr Zelensky i propozon Verkhovna Radës së Ukrainës të miratojë dekretet e tij për zgjatjen e gjendjes së luftës dhe të mobilizimit të përgjithshëm, siç njofton Ukrinform.

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky. Pamje arkiv

Projektligjet përkatëse, me numrat 16182 dhe 16183, u regjistruan në Verkhovna Rada të hënën, më 26 tetor.

Sipas propozimit, afatet e gjendjes së luftës dhe të mobilizimit të përgjithshëm do të zgjaten me 90 ditë, duke nisur nga 31 tetori.

Siç kujton Ukrinform, presidenti Zelensky kishte nënshkruar më herët ligjet për zgjatjen e gjendjes së luftës dhe të mobilizimit deri më 31 tetor, ndaj miratimi i propozimit të ri do të siguronte vijimin e tyre pa ndërprerje, ndërsa lufta e Rusisë kundër Ukrainës vazhdon.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu