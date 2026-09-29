Schinas nga Brukseli: marrëveshje e rëndësishme për peshkimin grek, financim për anije të reja
Në Bruksel, në Këshillin e Ministrave të Bujqësisë dhe Peshkimit të Bashkimit Europian, u arrit marrëveshja për kuadrin e ri europian të mbështetjes së Politikës së Përbashkët të Peshkimit për periudhën 2028-2034, siç njofton ProtoThema. Bëhet fjalë për një vendim të cilësuar si historik, pasi për herë të parë pas 12 vjetësh hapet rruga për financim europian të investimeve në flotën e peshkimit – rinovimin dhe modernizimin e anijeve.
“Për herë të parë hapim derën për modernizimin dhe rinovimin e flotës sonë të peshkimit. Hapim gjithashtu mundësi për të mbështetur peshkimin e vogël bregdetar, që është shtylla kurrizore e sektorit të peshkimit të vendit tonë” – deklaroi ministri grek i Zhvillimit Bujqësor dhe Ushqimit, Margaritis Schinas, pas përfundimit të Këshillit, sipas raportimit të ProtoThema-s.
Financimi i ri, siç sqaron e njëjta media, nuk mbulon vetëm investimet në anijet ekzistuese, por shtrihet edhe në blerjen e anijeve të reja – qoftë me ndërtim, qoftë me blerje – me synimin për një flotë më të re, më të sigurt dhe më moderne. Ministria greke thekson se Greqia ka një nga flotat më të vjetra të peshkimit në Bashkimin Europian, çka e bën marrëveshjen veçanërisht të rëndësishme për vendin.
Greqia mori kryesimin në këtë çështje: sipas ProtoThema-s, ministri Schinas u ishte zotuar personalisht peshkatarëve grekë në portet e Keratsinit dhe Michanionas se do të hapte derën për përforcimin e flotës, dhe pas Këshillit u shpreh “shumë krenar” që premtimi u bë realitet. Tashmë vijojnë diskutimet me Parlamentin Europian për finalizimin e kuadrit të ri.
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