SDSM i përgjigjet Kurchievit: ‘Nuk ka shpëtim nga e vërteta’ — dokumentet për tenderin 1,6 milionë euro janë publike
Partia hedh poshtë pretendimin se dokumentet për platformën ZNAM 2.0 janë të falsifikuara: 'janë të verifikueshme nga kushdo'
Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë (SDSM) reagoi sot ndaj deklaratave të Nikola Kurchievit, i cili i quajti të falsifikuara dokumentet që partia publikoi për platformën e re politike të quajtur "ZNAM 2.0". Reagimi vjen pasi Kurchiev mohoi autenticitetin e dokumenteve, duke pretenduar se ato janë përpunuar me Photoshop ose me inteligjencë artificiale.
Sipas SDSM-së, "nuk ka shpëtim nga e vërteta": dokumentet për tenderin kontestues prej 1,6 milionë euro dhe lidhja e Kurchievit me firmën përkatëse janë me karakter publik dhe lehtësisht të verifikueshme nga kushdo. Në mbështetje të pretendimeve të saj, partia ka ndarë dokumentacionin publik dhe materiale video, duke hedhur poshtë akuzën për falsifikim.
Nga ana tjetër, Kurchiev, pjesë e iniciativës qytetare "Platforma 12.05", e mohoi dokumentin dhe e cilësoi atë si falsifikat. Ai kërkoi falje publike dhe paralajmëroi se do të ngrejë padi penale. Sipas tij, te firma përkatëse ai ishte i angazhuar vetëm me honorar dhe jo si person i autorizuar, ndërsa tenderi në fjalë, sipas tij, është fituar në vitin 2019.
Konteksti i përplasjes lidhet me "Platformën 12.05", e cila kërkon ndryshime në strukturat e SDSM-së dhe largimin e kryetarit Venko Filipçe. SDSM e quan iniciativën "ZNAM 2.0" dhe e sheh si përpjekje për përçarjen e partisë, ndërsa përfaqësuesit e platformës mohojnë çdo lidhje me pushtetin.
Burimi: Libertas
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