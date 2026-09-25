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Maqedonia e Veriut

Mickoski sot i drejtohet Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, paraqet pozicionet dhe prioritetet e Maqedonisë së Veriut

Kryeministri është ndër folësit e paralajmëruar në vazhdimin e debatit të përgjithshëm të sesionit të 81-të

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Sot, të premten më 25 shtator 2026, kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, i drejtohet Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në Nju Jork.

Fjalimi i tij mbahet në vazhdimin e debatit të përgjithshëm të sesionit të 81-të të Asamblesë së Përgjithshme, ku Mickoski figuron ndër folësit e paralajmëruar për ditën e sotme.

Sipas paralajmërimeve mediatike, kryeministri pritet të paraqesë pozicionin e vendit, prioritetet dhe qëndrimet kryesore të Maqedonisë së Veriut në kuadër të debatit të përgjithshëm të OKB-së.

Mickoski ndodhet në Nju Jork për sesionin e Asamblesë së Përgjithshme; gjatë qëndrimit të tij u takua edhe me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vučić, takim ky që përbën vetëm kontekstin e vizitës dhe jo thelbin e axhendës së sotme.

Burimi: Kolegjium

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