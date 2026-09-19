SDSM: Përralla e Mickoskit për provizion — tubi që s’ekziston, termocentrali që s’ekziston, energjia që do importohet
Opozita akuzon kryeministrin se plani i shpallur nga Uashingtoni për gazin, energjinë dhe qendrat e të dhënave është 'ajër dhe freon': 'Populli nuk është naiv'.
Opozita e Maqedonisë së Veriut, SDSM, ka reaguar sot ndaj deklaratave të kryeministrit Hristijan Mickoski nga Uashingtoni për planin e madh të lidhjes së infrastrukturës së gazit dhe energjisë elektrike me qendrat e të dhënave dhe investimet teknologjike.
“Mickoski thotë: do sjellim gaz, do prodhojmë energji, do ushqejmë qendrat e të dhënave. Ajër dhe freon, që të mos e pinë ujin. Gjithçka është e pastër. Gjithçka është moderne. Populli nuk është naiv”, thuhet në reagimin e SDSM-së.
Sipas opozitës, për të pasur energji nga gazi duhen dy gjëra: “tubi që sjell gazin” dhe termocentrali që e kthen në energji — dhe të dyja nuk ekzistojnë.
“Llogaria është e thjeshtë”, thonë nga SDSM, duke akuzuar se gjithë ky plan është “një përrallë për provizion” dhe se energjia në fund do të importohet.
Reagimi vjen pas shpalljes nga kryeministri të planit për interkonektorët e gazit dhe projektet e hidrocentraleve “Çebren” dhe “Galishte” si pjesë e strategjisë për qendrat e të dhënave.
Burimi: Skopje1
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