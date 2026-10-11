“S’e ka vlerësimin tim”- Ambasadori amerikan vizitoi SPAK, Berisha i përgjigjet me akuza të forta: Është armik i betu
Ambasadori amerikan e kreu turin e tij të prezantimit te institucionet shqiptare, ndërsa u takua edhe me deputetë të Partisë Demokratike, por jo me kryetarin e saj, Sali Berisha.
Lideri demokrat u pyet ndërkohë për vizitën e ambasadorit amerikan në SPAK, ku, së bashku me senatorët që po vizitojnë Shqipërinë, u takuan për herë të dytë me drejtuesin Klodian Braho dhe me kreun e BKH-së, Joni Keta.
Berisha tha se ky është institucioni më i vizituar nga zyrtarët ndërkombëtarë, me synim inkurajimin e punës së tij. Por, përtej kësaj, Berisha shpërtheu në sulme ndaj SPAK-ut, duke e quajtur armik të pluralizmit.
Pyetje: A jeni në dijeni të vizitës së ambasadorit amerikan në SPAK dhe cila mendoni se është arsyeja e vizitës së ambasadorit amerikan dhe dy senatorëve në SPAK, me Klodian Brahon dhe Joni Ketën?
Sali Berisha: Kam parë lajmin. Dhe e vërteta është që SPAK-u është sot institucioni më i vizituar nga dinjitarët ndërkombëtarë. Nuk kanë, në vlerësimin tim, asnjë qëllim përveçse inkurajimit të SPAK-ut në misionin e tij. Por, të gjithë atyre që vizitojnë SPAK-un, unë dua t’i njoftoj se SPAK-u është një armik i egër i pluralizmit politik në Shqipëri. Ky është problemi më themelor i SPAK-ut. Se SPAK-u amniston krimin elektoral në emër të interesave të partisë së tij.
Se SPAK-u mbi 51 dosje të dorëzuara me dokumente, ja ku është ky libër, 1500 faqe libër, mbi 51 dosje të krimit elektoral, që përfshijnë Edi Ramën, përfshijnë ministrat, të denoncuar dhe në raportin e vëzhguesve të OSBE-ODIHR-it, nuk ka shfletuar asnjë dhe i ka amnistuar. Për mua, për Shqipërinë, për shtetin ligjor, ky është problemi më madhor, numër një i SPAK-ut. Gjersa SPAK-u mban këtë qëndrim ndaj krimit monstruoz elektoral, ai është një armik i betuar i pluralizmit politik. Dhe kjo është e faktuar, s’ka asgjë më të faktuar se kjo, cilido që e viziton. Amnistimi i krimit elektoral është atentat ndaj pluralizmit, për aq sa vota e lirë, për aq sa partitë politike kanë peshën në pluralizmin politik.
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