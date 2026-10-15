Seanca plenare u anulua për shkak të protestës së dhunshme, reagon Kuvendi: Do të mbahet javën e ardhshme
Kuvendi ka reaguar pas anulimit të seancës së sotme plenare për shkak të protestës studentore që shënon sot ditën e tretë në kryeqytet.
Në deklaratën e Kuvendit shkruhet se seanca e sotme që u anulua do të mbahet të enjten e javës së ardhshme.
Njoftimi i plotë:
“Ju njoftojmë se seanca plenare e Kuvendit të Shqipërisë, e planifikuar për t’u zhvilluar sot, më datë 15.10.2026, do të zhvillohet ditën e enjte, datë 22.10.2026, në orën 10:00, me të njëjtin rend dite, në zbatim të Urdhrit nr. 63, datë 15.10.2026, të Kryetarit të Kuvendit, z. Niko Peleshi.
Procedurat e transmetimit do të jenë të njëjta me ato të seancave plenare të mëparshme: makinat do ta marrin sinjalin nga RTSH dhe seanca do të transmetohet LIVE në RTSH Kuvend dhe në faqen zyrtare të Kuvendit në Facebook”.
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