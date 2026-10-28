Searchlight publikon trailerin e ri zyrtar të «Behemoth!»: Pedro Pascal kthehet në Los Anxhelos si violonçelist pas 20 vjetësh në rrugë
Traileri i ri i filmit të Tony Gilroy-t, me premierë botërore si përzgjedhja qendrore e Festivalit të Filmit në Nju Jork, e çon Alex Serian-in e Pedro Pascal-it përballë një projekti sekret dhe ndjenjave të pashlyera — në kinema më 4 dhjetor.
Searchlight Pictures publikoi këtë të mërkurë, më 28 tetor, trailerin e ri zyrtar të «Behemoth!», filmit të shkruar dhe drejtuar nga Tony Gilroy, siç njofton The Playlist. Bashkë me trailer-in u publikua edhe një poster i ri, siç njofton Slant Magazine.
Në qendër të historisë është Alex Serian-i, i luajtur nga Pedro Pascal, një violonçelist i talentuar që kthehet në shtëpi, në Los Anxhelos, pas 20 vjetësh në rrugë. Sipas sinopsit zyrtar, muzika, lumi konstant e gjithëpërfshirës i jetës së tij, e çon atë drejt një aventure që do ta ndryshojë përgjithmonë. Traileri hapet me Alex-in, të cilit i kërkohet të nënshkruajë një marrëveshje konfidencialiteti për një projekt me emrin e koduar “Behemoth”.
Në pamjet e reja, Alex-i afrohet me një kolege muzikante, Nadia-n, të luajtur nga Eva Victor, ndërsa vëllai i tij, Andy, i luajtur nga Will Arnett, e pyet pse u kthye pas dy dekadash. Ish-e dashura e tij, Carol, roli i Olivia Wilde, i thotë se ka frikë nga ajo që ndjen. Në kast bëjnë pjesë edhe Hank Azaria si Peter, babai i Alex-it, si dhe Alexa Swinton, Kaya Ralls, Erik Griffin, JoBeth Williams dhe Margarita Levieva.
«Behemoth!» është filmi i parë i Gilroy-t si regjisor që nga “The Bourne Legacy” (2012), pas punës së tij si krijues i serialit “Andor”. Për kolonat e filmave imagjinarë brenda filmit, Gilroy rekrutoi nëntë kompozitorë, mes tyre Michael Giacchino, James Newton Howard, Alan Silvestri, Henry Jackman, Michael Abels, Emily Bear, Nami Melumad, Brandon Roberts dhe Lukas Frank. Producentë të filmit janë Tony Gilroy, Sanne Wohlenberg dhe John Gilroy.
Filmi pati premierën botërore këtë muaj si përzgjedhja qendrore (Centerpiece) e edicionit të 64-t të Festivalit të Filmit në Nju Jork. «Behemoth!» del në kinema më 4 dhjetor 2026 përmes Searchlight Pictures.
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