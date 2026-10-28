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Film

«I Play Rocky» fiton çmimin e publikut në Festivalin e Virxhinias, edicioni i 39-të mbyllet me rekord pjesëmarrjeje

Festivali në Charlottesville shfaqi 134 filma dhe regjistroi 26,613 pjesëmarrje; çmimi i dokumentarit më të mirë shkoi për "Admission Possible", ndërsa James Gray u nderua për regjinë e "Paper Tiger"

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Anthony Ippolito si Sylvester Stallone në “I Play Rocky”

«I Play Rocky», filmi që rrëfen se si lindi «Rocky» i Sylvester Stallone-s, fitoi çmimin e publikut për filmin narrativ më të mirë në edicionin e 39-të të Festivalit të Filmit të Virxhinias, siç njofton VIMooZ. Në film, Anthony Ippolito interpreton Stallone-n e ri, ndërsa Stephen James luan Carl Weathers-in, dhe publiku në Charlottesville e veçoi atë mes titujve të këtij viti.

Edicioni i 39-të u zhvillua nga 21 deri më 25 tetor dhe u mbyll me shifra rekord. Gjatë pesë ditëve u shfaqën 134 filma, morën pjesë 122 të ftuar nga industria e filmit, pjesëmarrja e përgjithshme arriti në 26,613, ndërsa 64 shfaqje u shitën plotësisht.

Publiku vlerësoi si dokumentarin më të mirë «Admission Possible». Çmimi për filmin e shkurtër narrativ shkoi për «Getar Hero», ndërsa filmi i shkurtër dokumentar më i mirë u shpall «Sarah Ann Kelley: Becoming Visible».

Festivali ndau edhe nderime të tjera. James Gray u vlerësua për arritje të shquar në regji për «Paper Tiger», Jessica Lange dhe Nathan Lane morën çmimin Visionary, kurse Tim Blake Nelson u nderua me çmimin Virtuoso.

Drejtori ekzekutiv Jody Kielbasa e përshkroi programin si më mbresëlënësin në 18 vitet e tij në krye të festivalit, ndërsa drejtori artistik Ilya Tovbis tha se gjendja e kinemasë është e fortë — një vlerësim që shifrat rekord të këtij edicioni duket se e mbështesin.

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