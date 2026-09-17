DoorDash emërohet partner zyrtar për dërgesa dhe marrje në SHBA dhe Kanada
DoorDash dhe liga e hokejit njoftuan një marrëveshje shumëvjeçare që e emëron DoorDash partner zyrtar për shërbimet on-demand të dërgesës dhe marrjes në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada. Marrëveshja ekskluzive, e cila hyn në fuqi menjëherë, i jep DoorDash të drejta marketingu dhe përdorim të elementeve vizuale gjatë transmetimeve kombëtare përmes bordeve dixhitale të përmirësuara.
Sipas nhl, partneriteti përfshin integrimin në ngjarjet kryesore të ligës, si Discover NHL Winter Classic dhe Navy Federal Credit Union NHL Stadium Series, si dhe praninë gjatë fazës së play-off-eve të Stanley Cup. Sezona në Kanada nis më 29 shtator 2026 me një promovim të veçantë “DoorDash Puck Drop”, ndërsa gjatë kampionatit do të ofrohen oferta mbrëmjeve të ndeshjeve çdo të mërkurë dhe të shtunë. DoorDash do të jetë gjithashtu sponsori prezentues i ndeshjeve kombëtare të të mërkurave dhe i ndeshjeve të Stanley Cup të transmetuara në Prime Video në Kanada, dhe do të aktivizohet në Tim Hortons NHL Heritage Classic në Winnipeg më 25 tetor 2026.
Marrëveshja synon të thjeshtojë përgatitjet e tifozëve për natën e ndeshjes, duke ofruar mundësi për porosi dhe marrje që shoqërojnë shikimin e ndeshjeve. Përfaqësues të kompanisë thanë se synojnë të ulin kohën e menaxhimit të porosive, ndërsa zyrtarë të ligës vunë në dukje se DoorDash mbulon mijëra komunitete në të dy vendet dhe ndihmon në rritjen e porosive të lidhura me ndeshjet.
DoorDash po përgatit të lansojë një platformë kreative dhe një seri promovimesh dhe lotarish për tifozët, përfshirë një promovim aktivues për momentet vendimtare gjatë ndeshjeve. Sipas nhl, këto iniciativa do të forcojnë eksperiencën e tifozëve gjatë sezonit dhe praninë e kompanisë në ngjarjet kryesore.
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