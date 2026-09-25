Senati amerikan hedh poshtë rezolutën që kufizon fuqitë e Trumpit në luftën kundër Iranit
Senati i SHBA-së hodhi poshtë me një diferencë të ngushtë votash të enjten një rezolutë të udhëhequr nga demokratët që synonte të ndalonte luftën kundër Iranit derisa armiqësitë të autorizoheshin nga Kongresi.
Senati votoi 50 vota me 49 kundër për të hedhur poshtë rezolutën, e cila ishte miratuar në Dhomën e Përfaqësuesve në korrik. Votimi u zhvillua kryesisht sipas vijave partiake, me shumicën e republikanëve të Presidentit Donald Trump që e hodhën poshtë masën dhe pothuajse çdo demokrat që votoi pro saj.
Pas votimit, Ron Wyden, senatori demokrat nga Oregoni, pranoi se beteja është e vështirë. “Do të vazhdojmë derisa të fitojmë”, tha ai. Wyden tha se sfida më e madhe ishin senatorët që ishin “mjaft të kujdesshëm dhe që shikonin autoritetin kushtetues”.
Megjithatë, jo të gjithë republikanët janë të bindur për arsyet e përfundimit të luftës. Dan Sullivan, senatori republikan nga Alaska, tha: “Vota e fuqive të luftës ka të bëjë me largimin e forcave amerikane nga rajoni, dhe kur ka trupa në kontakt, unë nuk besoj se duhet ta bëjmë këtë.”
Duke folur para votimit, Kim, një ish-zyrtar i departamentit të shtetit që shërbeu në Lindjen e Mesme, tha se amerikanët ishin “të lodhur nga kjo luftë e pamatur dhe e kushtueshme”.
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