Senati italian miratoi ligjin për futjen e energjisë bërthamore në sistemin energjetik
Dhoma e sipërme e Parlamentit italian – Senati – miratoi një projektligj që autorizon qeverinë italiane të fusë energjinë bërthamore të qëndrueshme në sistemin kombëtar të energjisë.
Projektligji u miratua me 81 vota “pro”, 51 “kundër” dhe shtatë abstenime, pasi më parë u miratua nga dhoma e ulët e parlamentit – Dhoma e Deputetëve, raporton ADN Kronos.
Ligji i lejon qeverisë italiane të nxjerrë rregullore mbi zhvillimin dhe përdorimin e energjisë bërthamore, duke përfshirë testimin, përzgjedhjen e vendit, ndërtimin, instalimin dhe funksionimin e impianteve të reja bërthamore.
Parashikohet gjithashtu miratimi i Programit Kombëtar për Zhvillimin e Prodhimit dhe Përdorimit të Energjisë Bërthamore, si dhe rregullimi i mbylljes dhe çmontimit të objekteve ekzistuese dhe menaxhimi i objekteve për ruajtjen dhe asgjësimin e mbetjeve radioaktive.
Qeveria italiane deklaron se qëllimi i masave është të kontribuojë në dekarbonizimin, sigurinë energjetike dhe uljen e varësisë nga importet e energjisë.
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