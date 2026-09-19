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Serbia

Serbia përballet me Slloveninë të hënën në 1/8-ën e Evropianit të volejbollit — transmetim direkt në RTS dhe Arena Sport

Dueli i raundit të 16-të më të mirëve të Kampionatit Evropian luhet më 21 shtator, ora 21:00, në sallën PalaVela të Torinos.

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Kombëtarja e Serbisë në volejboll (foto ilustruese nga një ndeshje me Bullgarinë).

Kombëtarja e volejbollit të meshkujve të Serbisë nis pjesëmarrjen në fazën me eliminim të Kampionatit Evropian, ku do të përballet me Slloveninë në raundin e 1/8-ës së finales.

Sllovenia kualifikohet si e dyta e Grupit A, ndërsa Serbia e mbylli Grupin C në vendin e tretë, me tri fitore dhe dy humbje në fazën e grupeve.

Ndeshja Serbia–Slloveni luhet të hënën, më 21 shtator, në orën 21:00, në sallën PalaVela në Torino. Për shikuesit në Serbi, takimi transmetohet drejtpërdrejt në RTS dhe në Arena Sport.

Fituesi i këtij dueli në çerekfinale do të përballet me më të mirin e përballjes Belgjikë–Çeki.

Burimi: Danas

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