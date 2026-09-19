Ushtria e Serbisë synon ‘Ushtrinë Digjitale’: robotizim, inteligjencë artificiale dhe asistenti i parë ushtarak digjital
Gjatë shënimit të Ditës së Shërbimit të Telekomunikimeve, gjeneral-major Mile Vitezoviq vuri theksin te digjitalizimi dhe futja e inteligjencës artificiale në Forcat e Armatosura të Serbisë.
Forcat e Armatosura të Serbisë kanë vënë si objektiv krijimin e “Ushtrisë Digjitale” (Digitalna armija) përmes robotizimit, inteligjencës artificiale dhe teknologjive të reja. Qëllimi u theksua gjatë shënimit të Ditës së Shërbimit të Telekomunikimeve të Ushtrisë së Serbisë, që u mbajt në Dom Garde në Topçider, ku u vlerësua rëndësia e modernizimit, futjes së teknologjive të reja dhe investimit në dije e në kualifikimin e kuadrit.
Shefi i Drejtorisë për Telekomunikacione dhe Informatikë, gjeneral-major Mile Vitezoviq, vendosi si detyrë digjitalizimin e Ushtrisë së Serbisë përmes projektit “Digitalna armija”, ndërtimin e sistemeve të lidhjeve speciale dhe zbatimin e inteligjencës artificiale — përfshirë zhvillimin e asistentit të parë ushtarak digjital, njoftoi Ministria e Mbrojtjes.
“Jemi në erën e ndryshimeve të shpejta teknologjike dhe sfidave të reja të sigurisë. Digjitalizimi, robotizimi, siguria e informacionit, mbrojtja kibernetike dhe inteligjenca artificiale nuk janë më vetëm mbështetje, por një nga faktorët kyç në përmbushjen e misioneve dhe detyrave,” tha Vitezoviq.
Sipas njoftimit të Ministrisë së Mbrojtjes, modernizimi i lidhjeve dhe sistemeve të informatikës shihet si shtyllë kryesore e transformimit të ushtrisë, me fokus të veçantë në mbrojtjen kibernetike dhe sigurinë e informacionit.
Burimi: Danas
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