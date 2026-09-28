Shanset e lotteryt të MLB për 2027: Mets me mundësi për të rindërtuar, Rockies, Angels dhe Athletics në krye
New York Mets nuk përmbushën pritshmëritë në sezonin 2026, por ende kanë një mundësi për të forcuar sistemin e tyre të zhvillimit përmes draftit të 2027. Colorado Rockies, Los Angeles Angels dhe Oakland Athletics kryesojnë listën e ekipeve me shanset më të mëdha në lottery: secili ka 19.1% për të fituar zgjedhjen e parë dhe 87.6% probabilitet për të qëndruar brenda gjashtë më të mirëve.
Siç raporton Bleacher Report, Mets konsiderohen të paktën si të mundshëm për të mbajtur një vend në grupin e gjashtë më të lartë, edhe pse janë jashtë mundësive kryesore për zgjedhjen e parë. Drafti i 2026 nisi me dy shortstopë të vlerësuar, Roch Cholowsky dhe Grady Emerson, dhe parashikimet e hershme për 2027 përfshijnë emra të rinj: Jonathan Mayo i MLB.com renditi në krye Dylan Seward dhe Brendan Lawson, ndërsa analisti Joel Reuter e vendosi Seward të dytin pas pitcherit Tomas Valincius dhe i dha Lawson-it vendin e katërt.
Reuter përshkruan Seward si një atlet me refleks të shpejtë, shpejtësi mbi mesataren dhe aftësi të avancuara për kontakt me topin, me shpejtësi të goditjes që mund të prodhojë fuqi të përdorshme pavarësisht nga statura e tij rreth 1.83 m dhe 79 kg. Lawson shfaqi një .511 procent të arrirjes në bazë dhe .699 slugging me Florida Gators në 2026, duke rritur sasinë e homerëve nga 10 në 19 gjatë sezonit. Tomas Valincius, i transferuar te Mississippi State nga Virginia, përfundoi me bilanc 11-2 dhe ERA 3.50 në 17 ndeshje, duke regjistruar 134 strikeout në 97.2 innings; një performancë e ngjashme në 2027 do ta poziciononte si përzgjedhjen kryesore midis pitcher-ave. Gjithashtu u vu re se skuadrat me nevojë mund të favorizojnë prospektët më të përpunuar, siç veproi White Sox me Cholowsky-n.
Renditjet dhe projeksionet pritet të evoluojnë ndërsa përfundon sezoni i rregullt; Sipas Bleacher Report, ekipet me probabilitetet më të larta në lottery do të monitorojnë zhvillimet e lojtarëve dhe do të përshtatin strategjitë e tyre për draftin e 2027.
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