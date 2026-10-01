SHBA-ja godet rrjetin rus “A7” të bankave hije që ndihmon Iranin të shmangë sanksionet
Departamenti i Thesarit shpalli sanksione të reja ndaj rrjetit transnacional A7 dhe propozoi rregulla për ndalimin e transaksioneve me kompanitë e lidhura me të.
Departamenti amerikan i Thesarit ka shpallur sanksione të reja ndaj rrjetit rus “A7”, një sistem bankar hije që përdoret nga Irani për të shmangur sanksionet, siç njofton Al Jazeera. Masa është pjesë e operacionit “Economic Outcast” të Uashingtonit, që synon ndërprerjen e “litarëve financiarë” të Teheranit.
Në deklaratën e publikuar në faqen e saj, Zyra për Kontrollin e Aseteve të Huaja (OFAC) e ka shpallur rrjetin A7 si “organizatë kriminale të rëndësishme transnacionale”. Sipas Thesarit, rrjeti “u krijua dhe mbështetet nga persona të sanksionuar nga SHBA-ja me qëllim shmangien e sanksioneve” dhe zhvilloi një “rrjet global” kompanish për të maskuar pagesat e lidhura me sektorë e persona të sanksionuar si aktivitet tregtar të zakonshëm.
Bashkë me sanksionet, Rrjeti për Luftimin e Krimeve Financiare (FinCEN) propozoi një rregull që ndalon transaksionet me kompanitë e lidhura me rrjetin A7 dhe do të ndihmojë institucionet financiare në zbulimin e aktiviteteve të dyshimta.
Kjo është goditja e fundit në fushatën e administratës Trump për të izoluar ekonomikisht Iranin, pas valës së sanksioneve të shpallura javët e fundit ndaj sektorëve industrialë e tregtarë iranianë. Teherani mbështetet prej kohësh në rrjete të tilla paralele për të financuar importet dhe për të anashkaluar kufizimet bankare ndërkombëtare.
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