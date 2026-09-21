Tiranë 20°C · Pjesërisht vranët 21 Shtator 2026
S&P 500 7,651 ▲0.17%
DOW 51,683 ▼0.18%
NASDAQ 26,523 ▲0.39%
NAFTA 94.49 ▼1.65%
ARI 4,390 ▼0.8%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9446 EUR/ALL 91.6190 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3902 EUR/TRY 56.0084 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6061 EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9446 EUR/ALL 91.6190 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3902 EUR/TRY 56.0084 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6061
₿ CRYPTO
BTC $81,695 ▲ +1.45% ETH $2,668 ▲ +3.4% XRP $1.4331 ▲ +3.61% SOL $111.9200 ▲ +2.95%
S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 94.49 ▼1.65 % ARI 4,390 ▼0.8 % S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 94.49 ▼1.65 % ARI 4,390 ▼0.8 %
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9446 EUR/ALL 91.6190 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3902 EUR/TRY 56.0084 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6061 EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9446 EUR/ALL 91.6190 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3902 EUR/TRY 56.0084 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6061
21 Sht 2026
Breaking
Rama me shqiptarët në Michigan: S’jemi më vend mbijetese, por shprese. Pritshmëritë janë rritur Ligji për revizionin shtetëror në lexim të dytë: Komisioni parlamentar për financim dhe buxhet mblidhet sot Rubini maqedonas fiton ‘pasaportë’: Ministria e Energjisë shpall sot hapat e rinj për mbrojtjen, certifikimin dhe promovimin Saganaki greke — djathë i skuqur me mjaltë, susam dhe limon “Travel Noir”: Shqipëria kryeson parashikimet për destinacionet turistike në 2027-ën
Menu
Konflikti SHBA - Iran

SHBA përgatit sanksione ndaj gjithë Gjykatës Ndërkombëtare Penale — vendimi mund të finalizohet gjatë Asamblesë së OKB-së

· 2 min lexim
Selia e Gjykatës Ndërkombëtare Penale në Hagë, Holandë — administrata Trump po përgatit sanksione ndaj gjithë gjykatës. Foto: Wikimedia Commons (licencë CC BY-SA 3.0)

Administrata e presidentit Donald Trump ka përgatitur sanksione ndaj gjithë Gjykatës Ndërkombëtare Penale (ICC) dhe planifikon t’i shpallë së shpejti, raportoi agjencia Reuters duke cituar dy burime të njohura me çështjen.

SHBA-ja, e cila kërkon që ICC-ja të heqë urdhër-arrestet ndaj liderëve izraelitë, përfshirë kryeministrin Benjamin Netanyahu, ka vendosur tashmë sanksione ndaj disa gjyqtarëve dhe prokurorëve. Sanksionet ndaj gjithë organizatës, si dhe ndaj subjekteve që bashkëpunojnë me të, mund ta dëmtojnë rëndë punën e gjykatës.

Regjistruesi dhe presidenti i ICC-së kanë paralajmëruar se operacionet e prekura mund të përfshijnë blerjen e shërbimeve IT dhe sigurimeve, punësimin e hetuesve dhe transaksionet e përditshme financiare, si pagesat e dhjetëra punonjësve amerikanë.

Wall Street Journal e raportoi i pari lëvizjen. Duke cituar dy dokumente dhe zyrtarë amerikanë, gazeta shkruan se sanksionet do të ndalonin shumicën e transaksioneve me ICC-në pas një periudhe tranzicioni prej gjashtë-shtatë muajsh. Zyrtarët i thanë gazetës se vendimi mund të finalizohet që këtë javë, gjatë takimit të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.

Burimi: Reuters / Wall Street Journal, përmes Al Jazeera (https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/21/iran-war-live-tehran-warns-us-against-new-strikes-fighting-rages-in-yemen)

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu