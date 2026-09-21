SHBA përgatit sanksione ndaj gjithë Gjykatës Ndërkombëtare Penale — vendimi mund të finalizohet gjatë Asamblesë së OKB-së
Administrata e presidentit Donald Trump ka përgatitur sanksione ndaj gjithë Gjykatës Ndërkombëtare Penale (ICC) dhe planifikon t’i shpallë së shpejti, raportoi agjencia Reuters duke cituar dy burime të njohura me çështjen.
SHBA-ja, e cila kërkon që ICC-ja të heqë urdhër-arrestet ndaj liderëve izraelitë, përfshirë kryeministrin Benjamin Netanyahu, ka vendosur tashmë sanksione ndaj disa gjyqtarëve dhe prokurorëve. Sanksionet ndaj gjithë organizatës, si dhe ndaj subjekteve që bashkëpunojnë me të, mund ta dëmtojnë rëndë punën e gjykatës.
Regjistruesi dhe presidenti i ICC-së kanë paralajmëruar se operacionet e prekura mund të përfshijnë blerjen e shërbimeve IT dhe sigurimeve, punësimin e hetuesve dhe transaksionet e përditshme financiare, si pagesat e dhjetëra punonjësve amerikanë.
Wall Street Journal e raportoi i pari lëvizjen. Duke cituar dy dokumente dhe zyrtarë amerikanë, gazeta shkruan se sanksionet do të ndalonin shumicën e transaksioneve me ICC-në pas një periudhe tranzicioni prej gjashtë-shtatë muajsh. Zyrtarët i thanë gazetës se vendimi mund të finalizohet që këtë javë, gjatë takimit të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.
Burimi: Reuters / Wall Street Journal, përmes Al Jazeera (https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/21/iran-war-live-tehran-warns-us-against-new-strikes-fighting-rages-in-yemen)
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